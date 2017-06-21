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Главная страница / Рязанские новости / 21 июня 2017 года
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Житель Рязанской области ограбил пенсионерку

12:08 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию обратилась 60-летняя жительница Касимова, которая рассказала, что на улице на выходе из магазина незнакомец вырвал у нее сумку и скрылся.

Полицейские опросили пострадавшую и с помощью ее показаний и информации с камер видеонаблюдения магазина, получили описание злоумышленника. Система охраны зафиксировала приметы одежды подозреваемого. На записи было видно даже куда он направился и где он выбросил сумку. Оперативники быстро установили личность преступника. Вскоре полицейские разыскали и задержали 20-летнего жителя Касимова. Молодой человек ранее был судим за хранение наркотиков.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июня 2017 года
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