Житель Рязанской области ограбил пенсионерку

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию обратилась 60-летняя жительница Касимова, которая рассказала, что на улице на выходе из магазина незнакомец вырвал у нее сумку и скрылся.

Полицейские опросили пострадавшую и с помощью ее показаний и информации с камер видеонаблюдения магазина, получили описание злоумышленника. Система охраны зафиксировала приметы одежды подозреваемого. На записи было видно даже куда он направился и где он выбросил сумку. Оперативники быстро установили личность преступника. Вскоре полицейские разыскали и задержали 20-летнего жителя Касимова. Молодой человек ранее был судим за хранение наркотиков.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет.