Рязанские школьники прошли квест на знание правил дорожного движения

Квест-игру на знание правил дорожного движения организовали для детей, отдыхающих в загородном лагере «Исток», сотрудники рязанской Госавтоинспекции, сообщает сайт УМВД России по области.

Инспекторы рассказали ребятам о профессии сотрудника полиции, показали патрульный автомобиль и ответили на их вопросы. Во время квеста мальчишки и девчонки рассказали, как безопасно двигаться на велосипеде, где пешеходам можно пересекать проезжую часть, как вести себя на дороге за городом, а также показали самые безопасные маршруты движения пешеходов и велосипедистов.