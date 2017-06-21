02:51 МСК
Среда
21 / 06 / 2017
Выпуск № 112 (5399)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 21 июня 2017 года
134

Рязанские школьники прошли квест на знание правил дорожного движения

12:59 / Общество

Квест-игру на знание правил дорожного движения организовали для детей, отдыхающих в загородном лагере «Исток», сотрудники рязанской Госавтоинспекции, сообщает сайт УМВД России по области.

Инспекторы рассказали ребятам о профессии сотрудника полиции, показали патрульный автомобиль и ответили на их вопросы. Во время квеста мальчишки и девчонки рассказали, как безопасно двигаться на велосипеде, где пешеходам можно пересекать проезжую часть, как вести себя на дороге за городом, а также показали самые безопасные маршруты движения пешеходов и велосипедистов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Житель Рязанской области ограбил пенсионерку

В Рязани ищут очевидцев ДТП, в которых пострадали пешеход и мотоциклист

В трех районах Рязанской области полицейские уничтожили заросли дикой конопли

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:33
Рязанская журналистка представила выставку фотографий из путешествий по Европе
18:06
Изменения в бюджет Рязанской области на текущий год рассмотрены на заседании регионального правительства
17:29
Жителю Рязани придется отработать 20 часов обязательных работ за неоплаченный вовремя штраф
17:18
По ряду адресов в Рязани отключат холодную воду
17:00
В Рязанской области незаконно вырубали лес
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы