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Главная страница / Рязанские новости / 21 июня 2017 года
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Рязанские кулибины получили награды

13:09 / Общество
Автор фото: Александр Королев | Рязанские кулибины получили награды
Фото: Александр Королев.

В региональном правительстве вручены премии Рязанской области имени академика В.Ф. Уткина за 2016 год и награды международного салона «Архимед-2017».

Как отметил на церемонии вручения врио губернатора Николай Любимов, интеллектуальный потенциал Рязанщины высок. Разработки ученых и изобретателей региона активно применяются в оборонно-промышленном комплексе страны, высокоточном приборостроении, производстве авиакосмической, медицинской техники, в других отраслях. Награды – хороший стимул для повышения интеллектуального потенциала. Региональная власть поддерживает и будет поддерживать инновационную, изобретательскую, исследовательскую деятельность. Так, перспективным является создание кластеров на базе высших учебных заведений, что позволит укрепить взаимодействие с предприятиями.

По итогам 2016 года премию Уткина получили три творческих коллектива двух предприятий и одного вуза региона. В их числе:

– АО «Рязанский завод металлокерамических приборов» за Разработку и организацию серийного производства фотоэлектрических солнечных модулей на основе кристаллического кремния (авторы – Ю.В. Кухмистров, О.Д. Земскова, В.В. Ананьин, С.В. Кузнецов);

– АО «Государственный Рязанский приборный завод» – за разработку и промышленное освоение лазерной системы наведения высокоточного оружия (Авторы – Д.А. Бондаренко, И.Н. Скотников, В.В. Соловьев, С.Ф. Стрепетов);

– Рязанский государственный медицинский университет имени академика Павлова – за разработку, изготовление, клинические испытания и внедрение в медицинскую практику устройства для лечения воспалительных заболеваний предстательной железы УЛП-01 («МАВИТ») (авторы – Б.Н. Жиборев, В.П. Гайдуков, А.Б. Жиборев).

Глава региона Николай Любимов вручил также награды 20-го Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2017». Их удостоились 14 инновационных проектов предприятий и вузов. Всего рязанцами получено 4 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовых медали. Причем девять наград – у Рязанского высшего воздушно-десантного училища.

И еще награды. Жюри всероссийского конкурса «За вклад в развитие интеллектуальной собственности 2017» (г. Санкт-Петербург) присудило 10 дипломов в различных номинациях конкурса промышленным предприятиям: АО «Рязанский радиозавод», ПАО Завод «Красное знамя», АО «Государственный Рязанский приборный завод; вузам: РГРТУ, РязГМУ, РГАТУ, Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета) и их представителям, активно занимающимся вопросами интеллектуальной собственности. Конкурс проводился Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики в сотрудничестве с Федеральным институтом промышленной собственности при поддержке общественных и профессиональных объединений России в рамках ежегодного городского праздника «Дни интеллектуальной собственности Петербурга».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июня 2017 года
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