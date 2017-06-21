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Главная страница / Рязанские новости / 21 июня 2017 года
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Рязанское областное отделение Русского географического общества разработало новый маршрут к берегам Аляски

14:27 / Туризм

Проведение экспедиции «Эхо Русской Америки» запланировано на период с 25 июня по 20 августа и приурочено к 150-летию перехода Аляски под юрисдикцию США. Продолжая работы по проекту «Наследие Русской Америки», в этом году экспедиция Русского географического общества обследует места российского присутствия на Гавайских островах (с использованием яхты), а затем на Аляске реконструирует исторический перенос из устья реки Нушагак до поселка Аниак на реке Кускоквим (будут использоваться байдарки, часть маршрута будет преодолеваться пешком). В состав экспедиции войдут представители Рязани, Москвы, Архангельска и ряда других городов.

В 2009–2016 годах Рязанским отделением РГО были проведены восемь российских научно-исследовательских экспедиций на Аляске и Алеутских островах. Исследовано более пятидесяти труднодоступных населенных пунктов. Выявлен факт сохранения в течение 150 лет большого пласта русской культуры на территории иностранного государства в отсутствие первичных носителей культуры. Установлены прямые контакты с жителями территорий, некогда открытых российскими исследователями, в том числе с соотечественниками. Состоялось несколько визитов в Россию делегаций с Аляски.

По материалам экспедиционной работы опубликованы две книги дневников экспедиций, фотоальбом, многочисленные статьи в периодической печати и научных сборниках. Снятые документальные фильмы об экспедициях стали победителями и лауреатами российских и международных кинофестивалей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июня 2017 года
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