Выпускники рязанского «Политеха» защитили дипломы

Защита состоялась в учебном центре Государственного Рязанского приборного завода

Председатель экзаменационной комиссии в прошлом выпускник вуза, а ныне заместитель министра промышленности, инновационных и информационных технологий Андрей Гудов отметил хорошую подготовку студентов, их заинтересованность в работе на промышленных предприятиях региона.

Руководителями проектов выступили специалисты АО «ГРПЗ», которые могли по достоинству оценить способности выпускников. Например, под руководством Алексея Карасева два студента – Михаил Шашкин и Александр Берсенев – защитили свои работы на «отлично». Хорошую характеристику дал молодым бакалаврам и заведующий кафедрой «Механико-технологические дисциплины» Анатолий Иванюк.

Защита выпускных квалификационных работ бакалавров института (направление подготовки – «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств») на государственном Рязанском приборном заводе проходит третий год. За последние пять лет на предприятии трудоустроено 70 человек, в разные годы окончивших рязанский «Политех». Как сказал директор по безопасности персонала Владимир Черепков, предприятие заинтересовано в привлечении молодых квалифицированных специалистов, знающих специфику работы завода и имеющих практические профессиональные навыки. Исходя из этого, строится взаимодействие с профильным вузом.

– Для нас очень важно, чтобы выпускники «Политеха» непосредственно на производстве подкрепляли свои теоретические знания, – сказал директор института Игорь Мурог. – В дальнейшем планируется укреплять наше взаимодействие, открыть кафедру на базе предприятия, которая будет одиннадцатой по счету.