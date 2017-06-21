02:52 МСК
Среда
21 / 06 / 2017
Выпуск № 112 (5399)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 21 июня 2017 года
283

Глав муниципалитетов Рязанской области будут оценивать по состоянию экологии на их территориях

14:45 / Общество

Об этом врио губернатора Николай Любимов заявил по итогам встречи с координаторами и активистами приоритетных проектов ОНФ. Встреча прошла вчера в региональном исполкоме Общероссийского народного фронта и была посвящена промежуточным итогам реализации на территории региона двух проектов ОНФ – «Генеральная уборка» и «Дорожная инспекции ОНФ/Карта убитых дорог».

По окончании встречи, отвечая на вопросы журналистов, врио губернатора подчеркнул, что такое понятие, как «экологичность», планируется внести в список критериев, по которым будет оцениваться эффективность работы глав муниципалитетов региона. Имеется в виду здесь, в первую очередь, работа руководства городов и районов по ликвидации несанкционированных свалок и недопущение возникновения новых очагов складирования мусора.

Сейчас как раз ОНФ совместно с неравнодушными гражданами занимаются выявлением несанкционированных свалок на территории области. Они наносятся на интерактивную карту свалок, сегодня на ней более 200 точек. Наиболее проблемные точки инспектируют активисты ОНФ; для принятия мер они направляют запросы региональным и местным властям, в надзорные органы.

Согласно данным ОНФ, одним из лидеров по «замусоренности» является город Касимов. При этом некоторые несанкционированные свалки находятся прямо в исторической части города, там, где проходят туристические маршруты, – неподалеку от Соборной площади, на Набережной, около древней мечети. Комментируя эту ситуацию, врио губернатора сказал: «Если Касимов претендует на то, чтобы нравиться туристам, на туристические потоки, там должно быть чисто и комфортно. Кто туда поедет, если ему расскажут о свалках по всему городу?»

Николай Любимов также добавил, что с главами муниципалитетов, где наиболее остро стоит проблема несанкционированных свалок, он будет вести предметный разговор.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Выпускники рязанского «Политеха» защитили дипломы

Рязанские кулибины получили награды

Рязанские школьники прошли квест на знание правил дорожного движения

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:33
Рязанская журналистка представила выставку фотографий из путешествий по Европе
18:06
Изменения в бюджет Рязанской области на текущий год рассмотрены на заседании регионального правительства
17:29
Жителю Рязани придется отработать 20 часов обязательных работ за неоплаченный вовремя штраф
17:18
По ряду адресов в Рязани отключат холодную воду
17:00
В Рязанской области незаконно вырубали лес
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы