Глав муниципалитетов Рязанской области будут оценивать по состоянию экологии на их территориях

Об этом врио губернатора Николай Любимов заявил по итогам встречи с координаторами и активистами приоритетных проектов ОНФ. Встреча прошла вчера в региональном исполкоме Общероссийского народного фронта и была посвящена промежуточным итогам реализации на территории региона двух проектов ОНФ – «Генеральная уборка» и «Дорожная инспекции ОНФ/Карта убитых дорог».

По окончании встречи, отвечая на вопросы журналистов, врио губернатора подчеркнул, что такое понятие, как «экологичность», планируется внести в список критериев, по которым будет оцениваться эффективность работы глав муниципалитетов региона. Имеется в виду здесь, в первую очередь, работа руководства городов и районов по ликвидации несанкционированных свалок и недопущение возникновения новых очагов складирования мусора.

Сейчас как раз ОНФ совместно с неравнодушными гражданами занимаются выявлением несанкционированных свалок на территории области. Они наносятся на интерактивную карту свалок, сегодня на ней более 200 точек. Наиболее проблемные точки инспектируют активисты ОНФ; для принятия мер они направляют запросы региональным и местным властям, в надзорные органы.

Согласно данным ОНФ, одним из лидеров по «замусоренности» является город Касимов. При этом некоторые несанкционированные свалки находятся прямо в исторической части города, там, где проходят туристические маршруты, – неподалеку от Соборной площади, на Набережной, около древней мечети. Комментируя эту ситуацию, врио губернатора сказал: «Если Касимов претендует на то, чтобы нравиться туристам, на туристические потоки, там должно быть чисто и комфортно. Кто туда поедет, если ему расскажут о свалках по всему городу?»

Николай Любимов также добавил, что с главами муниципалитетов, где наиболее остро стоит проблема несанкционированных свалок, он будет вести предметный разговор.