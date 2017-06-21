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Главная страница / Рязанские новости / 21 июня 2017 года
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За неделю с улиц Рязани вывезли более 340 кубометров грунтовых наносов

14:49 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, с 13 по 19 июня с улиц Шевченко, Магистральной, С.Середы, Грибоедова, Пушкина, Татарской, Щедрина, Интернациональной, Садовой, Песоченской, Шереметьевской, Зубковой и Станкозаводской вывезли 347 кубометров грунтовых наносов. Всего с начала сезона специалисты дирекции благоустройства города с улиц областного центра убрали и вывезли более 8,8 тысяч кубометров грунтовых наносов.

В Рязани продолжают окашивать траву. За неделю в порядок привели почти 98 тысяч квадратных метров зеленых зон.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июня 2017 года
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