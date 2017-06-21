За неделю с улиц Рязани вывезли более 340 кубометров грунтовых наносов

Как сообщает сайт администрации областного центра, с 13 по 19 июня с улиц Шевченко, Магистральной, С.Середы, Грибоедова, Пушкина, Татарской, Щедрина, Интернациональной, Садовой, Песоченской, Шереметьевской, Зубковой и Станкозаводской вывезли 347 кубометров грунтовых наносов. Всего с начала сезона специалисты дирекции благоустройства города с улиц областного центра убрали и вывезли более 8,8 тысяч кубометров грунтовых наносов.

В Рязани продолжают окашивать траву. За неделю в порядок привели почти 98 тысяч квадратных метров зеленых зон.