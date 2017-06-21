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Главная страница / Рязанские новости / 21 июня 2017 года
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В Рязанской областной библиотеке имени Горького обсудили острые проблемы, связанные с асоциальными явлениями среди молодежи

15:04 / Общество

«Выбери жизнь» – так назывался «круглый стол» по проблемам детского суицида, организованный Общественной палатой Рязанской области совместно с прокуратурой Рязанской области и областной библиотекой.

В обсуждении проблемы участвовали представители органов власти, правоохранительной системы, православной церкви, научного и медицинского сообщества региона, профессиональных сообществ, занимающихся профилактической работой в данной сфере, журналисты.

Обсуждались различные аспекты заявленной проблемы. По итогам работы «круглого стола» членами Общественной палаты Рязанской области будет подготовлен итоговый документ, в котором найдет отражение предложение о создании координирующего центра, вокруг которого объединятся усилия государственных и общественных структур по профилактике подобных асоциальных явлений среди детей и подростков.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июня 2017 года
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