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Главная страница / Рязанские новости / 21 июня 2017 года
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Аграрии Рязанской области завершили сев

15:08 / Экономика

По предварительным итогам озимые зерновые культуры сохранены на площади 278,3 тыс. га. (+7,9 тыс. га).

Как сообщили в региональном минсельхозе, яровой сев проведен на площади 525,1 тыс. га (105,7 процента к запланированному объему и +29,9 тыс. га к прошлогоднему значению). Яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 322,0 тыс. га (+16,9 тыс. га). Увеличена площадь под яровой пшеницей – 51,6 тыс. га (+11,8 тыс. га), гречихой – 6,8 тыс. га (+4,7 тыс. га), зернобобовыми культурами – 66,6 тыс. га (+8,6 тыс. га).

С учетом посевов озимых общая площадь зерновых составляет 600,3 тыс. га, (+24,7 тыс. га к 2016 г.).

Сахарная свекла посеяна на площади 7,7 тыс. га (+0,6 тыс. га к прошлому году). На 5,3 тыс. га увеличены площади под масличными культурами, посеяно 111,3 тыс. га, в том числе подсолнечник размещен на площади 48,3 тыс. га (+14,2 тыс. га), соя – 15,3 тыс. га (+4,8 тыс. га).

Картофель посажен на площади 4,7 тыс. га (-0,5 тыс. га к 2016 г.), посеяно овощей 0,9 тыс. га (на уровне прошлого года).

Вся посевная площадь в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах увеличена на 32,8 тыс. га к уровню прошлого года и составила 881,4 тыс. га.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июня 2017 года
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