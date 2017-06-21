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Главная страница / Рязанские новости / 21 июня 2017 года
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В Рязанской области увеличивается продуктивность дойного стада

15:15 / Экономика

По данным за 5 месяцев текущего года надой на одну корову в хозяйствах области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 229 кг или 9,5 процента и составил 2646 кг. Об этом сообщили в региональном минсельхозе.

В числе районов, где показатель продуктивности выше или на уровне среднеобластного:

- Рязанский – 2862 кг,

- Рыбновский -2857 кг,

- Старожиловский – 2856 кг,

- Захаровский –2851 кг,

- Ряжский – 2813 кг,

- Пронский - 2776 кг,

- Чучковский – 2748 кг,

- Александро-Невский - 2650 кг.

Среди передовиков – Пителинский (3716 кг) и Касимовский (3070 кг) районы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июня 2017 года
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