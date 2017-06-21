На центральных улицах Рязани работает скрытый патруль ГИБДД

Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудники ГИБДД регулярно скрытно контролируют безопасность дорожного движения. Чаще инспекторы проводят скрытное патрулирование на автомобилях без нанесённых цветографических схем, оснащённых техническими средствами фиксации правонарушений в области дорожного движения и средствами связи.

Сегодня утром в ходе патрулирования выявили более 10 нарушений правил дорожного движения. Всю эту неделю скрытое патрулирование будет осуществляться на всех центральных улицах города.