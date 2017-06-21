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Главная страница / Рязанские новости / 21 июня 2017 года
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Рязанские спортсмены завоевали награды соревнований по плаванию на «Кубок Бригантины»

16:20 / Спорт
Рязанские спортсмены завоевали награды соревнований по плаванию на «Кубок Бригантины»

Как сообщает сайт администрации областного центра, соревнования прошли в подмосковных Мытищах. В этом году «Кубок Бригантины» собрал 300 спортсменов из Мытищ, Раменского, Королева, Одинцова, Пушкина, Черноголовки, а также Железногорска (Курской области), Рязани, Ярославля и польского Плоцка. В программе соревнований было разыграно по 14 комплектов наград у юношей и девушек в четырех возрастных группах, состоялось две эстафеты и финальный заплыв на дистанции 100 м стилем баттерфляй.

Воспитанники рязанской спортивной школы по водным видам спорта «Волна» успешно выступили на состязаниях, завоевав три «золотые» и две «серебряные» медали. «Золото» из Мытищ привезли Даниил Григорьев, Дарья Иванкова и Игорь Русалеев. «Серебро» – Никита Данилин и Даниил Григорьев.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июня 2017 года
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