Рязанские спортсмены завоевали награды соревнований по плаванию на «Кубок Бригантины»

Как сообщает сайт администрации областного центра, соревнования прошли в подмосковных Мытищах. В этом году «Кубок Бригантины» собрал 300 спортсменов из Мытищ, Раменского, Королева, Одинцова, Пушкина, Черноголовки, а также Железногорска (Курской области), Рязани, Ярославля и польского Плоцка. В программе соревнований было разыграно по 14 комплектов наград у юношей и девушек в четырех возрастных группах, состоялось две эстафеты и финальный заплыв на дистанции 100 м стилем баттерфляй.

Воспитанники рязанской спортивной школы по водным видам спорта «Волна» успешно выступили на состязаниях, завоевав три «золотые» и две «серебряные» медали. «Золото» из Мытищ привезли Даниил Григорьев, Дарья Иванкова и Игорь Русалеев. «Серебро» – Никита Данилин и Даниил Григорьев.