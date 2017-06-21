В Рязани чествовали паралимпийцев – победителей и призеров всероссийских и международных соревнований

Встречу со спортсменами-паралимпийцами министр молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова провела за чашкой чая, в конференц-зале ДЮСШ Центрального спортивного комплекса

Награды регионального минспорта Татьяна Евгеньевна вручила чемпиону мира по шахматам среди юниоров до 18 лет Илье Липилину, а также победителям и призерам чемпионата России по легкой атлетике Марии Богачевой, Александру Спицыну, Андрею Сачкову, Василию Корепанову, Дмитрию Чиняеву, Татьяне Дунаевой, Полине Иващенко, Михаилу Селиванову. Легкоатлеты завоевали 13 медалей: 2 золотые, 2 серебряные и 9 бронзовых. На чемпионате России по настольному теннису бронзовым призером стал Алексей Лисовой.

Кроме благодарностей министерства молодежной политики, физической культуры и спорта, Татьяна Пыжонкова вручила Андрею Лисовому и Андрею Сачкову удостоверения мастеров спорта России. Глава регионального ведомства отметила, что спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата является одним из базовых видов спорта в Рязанской области и имеет несомненные перспективы развития на территории региона.