В Рязанской области незаконно вырубали лес

Ущерб лесному хозяйству составил 15 миллионов рублей

Как сообщает сайт УМВД России по области, жители деревни Дронино рассказали специалистам Нижнеокского лесничества о том, что кто-то вырубает деревья около их деревни. Об этом сообщили в полицию. Стражи правопорядка и специалисты лесничества задержали на месте рубки двух мужчин. Выяснилось, что он заготовили 123 кубометра древесины, а документов на вырубку деревьев у них нет.

В ходе обследования всего государственного лесного фонда Нижнеокского лесничества полицейские и лесники обнаружили еще несколько мест, где была проведена незаконная вырубка. По предварительным сведениям, эта незаконная вырубка была совершена в 2015 и 2016 годах. Ориентировочно, касимовскому лесному хозяйству был нанесен ущерб в 15 миллионов рублей.

По всем фактам незаконной вырубки были возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.260 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7-ми лет.

Сотрудники полиции установили подозреваемых в организации незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере. На сегодня в интересах следствия информация о них не распространяется.

Специалисты Нижнеокского лесничества и сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» организовали патрулирование и обходы лесного хозяйства, а также обратились к местному населению с просьбой сообщать обо всех случаях вырубки или транспортировки деревьев.