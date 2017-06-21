Жителю Рязани придется отработать 20 часов обязательных работ за неоплаченный вовремя штраф

Как сообщает сайт УФССП России по области, на исполнении в отделе судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании с жителя Рязани административного штрафа в размере 30 000 рублей.

Согласно закону, у гражданина есть 60 дней (со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания) на оплату штрафа. За этот срок мужчина штраф не оплатил и судебный пристав-исполнитель составил в отношении него протокол об административном правонарушении. Мировой судья судебного участка № 4 Железнодорожного районного суда города Рязани постановил признать гражданина виновным и назначить наказание в виде 20 часов обязательных работ.