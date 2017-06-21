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Главная страница / Рязанские новости / 21 июня 2017 года
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Изменения в бюджет Рязанской области на текущий год рассмотрены на заседании регионального правительства

18:06 / Власть
Заседание правительства провел сегодня глава региона Николай Любимов

Как отметил глава региона Николай Любимов, основные изменения в бюджете этого года вносятся в целях повышения заработной платы работникам бюджетной сферы. По словам главы региона, это – один из приоритетов Майских Указов Президента РФ В.В. Путина. Муниципальным образованиям распределены субсидии в размере более 613 млн. рублей, которые пойдут на увеличение зарплат отдельным категориям работников госучреждений дошкольного и дополнительного образования детей, культуры, а также сферы здравоохранения и социальной защиты населения. Всего в областном бюджете в 2017 году на эти цели зарезервировано более 1 млрд. 450 млн. рублей.

Кроме того, в законопроекте предусмотрено увеличение финансирования работ, направленных на модернизацию оборудования котельной детского санаторно-оздоровительного санатория «Колос», актуализацию краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов этого года. Уточнены также отдельные финансовые мероприятия в государственные программы по развитию АПК, физической культуры и спорта, дорожного хозяйства и транспорта, местного самоуправления, а также водохозяйственного комплекса, лесного хозяйства и улучшению экологической обстановки.

На заседании были утверждены изменения, которые предусматривают приведение ряда нормативно-правовых актов области в соответствие с действующим законодательством, в том числе в части полномочий органов местного самоуправления в осуществлении деятельности по опеке и попечительству, обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Одобрен также проект Постановления Правительства области, согласно которому увеличивается объем финансирования региональной госпрограммы «Экономическое развитие в 2015-2020 годах» в целях повышения инвестиционной привлекательности Рязанской области.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июня 2017 года
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