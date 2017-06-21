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Главная страница / Рязанские новости / 21 июня 2017 года
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Рязанская журналистка представила выставку фотографий из путешествий по Европе

18:33 / Культура
Автор фото: Татьяна Клемешева | Рязанская журналистка представила выставку фотографий из путешествий по Европе
Фото: Татьяна Клемешева.

В экспозицию Елены Кореневой «Питер. Париж. Прага» вошли 20 работ, созданных ею в 2011 – 2016 годах. Это нетипичные виды знаменитых городов сняты, в основном, осенью и зимой. «Я объединила эти снимки в серию, потому что все это – одно мое большое путешествие, но с разными взглядами на мир», – поделилась Елена Вячеславовна с гостями выставки.

Среди коллег и друзей фотохудожницы, пришедших поздравить ее в Центральную городскую библиотеку имени С. А. Есенина, были директор Рязанского художественного училища имени Г. К. Вагнера Василий Колдин, директор музейно-выставочного центра «Фотодом» Виктория Филиппова и другие гости. Они отметили изящество композиции и цветовых сочетаний снимков.

Елена Коренева – выпускница Рязанского художественного училища им. Г. К. Вагнера и Рязанского института Московского государственного университета культуры и искусств, член Союза журналистов России, Союза театральных деятелей России. Персональные выставки проводит с 2004 г. С 2007 г. участвовала в групповых и коллективных фотовыставках в Рязани и Москве, среди которых Межрегиональный фестиваль «Берега» и международная фотовыставка Art of inspiration.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июня 2017 года
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