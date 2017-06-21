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Главная страница / Рязанские новости / 21 июня 2017 года
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23 музея Рязанской области представили свои экспонаты на общей выставке

18:36 / Культура
Автор фото: Анна Добролежа | 23 музея Рязанской области представили свои экспонаты на общей выставке
Фото: Анна Добролежа.

В Музее истории молодежного движения открылась выставка «Традиции. Обычаи. Ремесла». Это вторая часть совместного выставочного проекта музеев региона «Время. События. Люди», посвященного 80-летию Рязанской области.

Выставка раскрывает самобытность местных культур, традиций и обычаев. Участие в ней приняли 23 областных, муниципальных и частных музеев области. Посетители смогут увидеть национальные костюмы, предметы быта, ремесленные инструменты. Так шиловский этнокультурный центр «Заряна» представил на выставке полный набор инструментов бондарного промысла. Музейные предметы рассказывают не только о крестьянской, но и городской культуре региона, большую часть которой представил музей-усадьба академика И.П. Павлова. Участие в выставке приняли частные коллекционеры и национальные диаспоры, которые познакомят рязанцев со своими национальными костюмами. Всего в экспозицию вошло более 500 предметов.

Проект «Время. События. Люди» строится на образовательной и научной основе, поэтому в рамках выставки будут организованы встречи с выдающимися столичными специалистами в области этнографии. Муниципальные музеи проведут свои презентации. О дате проведения этих событий музей сообщит позднее.

Выставка «Традиции. Обычаи. Ремесла» будет работать до 30 сентября.

С марта по май 2017 г. в музее работала первая часть проекта – выставка «Наши земляки», посвященная выдающимся уроженцам и жителям Рязанской области. Она пользовалась большим успехом у посетителей. С экспозицией ознакомилось более 1000 человек. Третья выставка, «К 100-летию революции 1917 г.», будет представлена с октября по декабрь.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июня 2017 года
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