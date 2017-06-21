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Главная страница / Рязанские новости / 21 июня 2017 года
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В Рязани стартовал волонтерский проект «Помощь+»

18:56 / Общество

Суть проекта состоит в оказании студентами медико-социального колледжа и медуниверситета помощи маломобильным пожилым рязанцам. Идея родилась в стенах городской поликлиник № 6. Первые выходы студентов-волонтеров к пациентам этой поликлиники – людям преклонного возраста – увенчались успехом. Будущие медики с удовольствием общались с пожилыми рязанцами, проявляли по отношению к ним чуткость и внимание, измеряли давление, контролировали исполнение предписаний участкового терапевта, поддерживали морально. Остались очень довольны и сами подопечные.

Медицинский патронажный проект «Помощь+», уже показавший свою эффективность, поддержан на уровне регионального правительства и отвечает тем задачам, которые ставит перед областным здравоохранением врио губернатора Николай Любимов. Об этом, выступая со сцены во время презентации проекта во дворце молодежи, сказала заместитель председателя регионального правительства Елена Буняшина.

В свою очередь министр регионального здравоохранения Андрей Прилуцкий подчеркнул, что опыт такой волонтерской помощи необходимо распространять и охватить ею пациентов не только поликлиники № 6, но и других лечебных учреждений.

На сегодняшний день в медицинском патронажном проекте «Помощь+» задействованы по 50 студентов от медико-социального колледжа и медицинского университета.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июня 2017 года
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