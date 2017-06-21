Рязанские аграрии за «круглым столом» говорили о комплексном развитии села

Сегодня устойчивое развитие сельских территорий – это вопрос комплексный. Необходимо и передовое производство, и современная социальная сфера. ООО «Авангард» Рязанского района – яркий тому пример. Здесь создаются и современные высокопроизводительные рабочие места, и формируется комфортная среда для жизни.

Со всеми этими особенностями хозяйства ознакомился глава региона Николай Любимов, побывавший в современном животноводческом комплексе на 1200 голов крупного рогатого скота, в оборудованном по последнему слову техники фруктохранилище, в садах и ягодниках, где применяется капельное орошение, дающее гарантированный урожай. Посетил Николай Викторович и конно-спортивный клуб «Авангарда», и строящуюся вторую очередь агрогородка. В с. Тюшево возводится коттеджный поселок на 49 домов для работников и молодых специалистов предприятия. Проект по созданию второй очереди поселка комплексной компактной застройки реализуется при поддержке правительства области в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». В настоящее время уже завершены работы по инженерному обустройству площадки комплексной компактной застройки. В общей сложности на возведение объектов инженерной инфраструктуры поселка будет израсходовано 25,8 млн. рублей, в том числе – 17,17 млн. рублей из федерального бюджета и 8,63 млн. рублей – из областного. Кроме того, в этом году планируется выполнить обустройство квартальных дорог и проездов, благоустройство территории.

Ранее, в 2010-2012 годах, в селе Тюшево был реализован проект комплексной компактной застройки из 44 жилых домов со всей необходимой инженерной инфраструктурой и спортивной площадкой. Строительство жилья велось на средства ООО «Авангард», работников сельхозпредприятия с применением механизма социальных выплат в рамках программы устойчивого развития сельских территорий.

Глава региона высоко оценил качество строительства и работу по обеспечению жильем сотрудников предприятия. «Чтобы люди жили и работали в сельской местности, дня них нужно создавать максимально комфортные условия, – сказал Николай Любимов. – В «Авангарде» эта работа успешно ведется. Самое главное, что людям не приходится вкладывать много средств в строительство жилья, государство берет на себя большую часть затрат».

Причем таких, как «Авангард», хозяйств в области немало. Руководители многих передовых аграрных предприятий региона, банкиры, за «круглым столом» обсудили в «Авангарде» с Николаем Любимовым и министром сельского хозяйства и продовольствия области Виталием Артемовым текущую обстановку на полях и фермах, в экономике АПК, а также стратегические отраслевые задачи. В работе «круглого стола» также приняли участие председатель областной Думы Аркадий Фомин и первый заместитель председателя правительства области Сергей Самохин.