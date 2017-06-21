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Главная страница / Рязанские новости / 21 июня 2017 года
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Рязанцы приняли гостей из солнечной Молдовы

19:25 / Культура

В областной библиотеке им. Горького в рамках библиотечного проекта «Искусство жить вместе» прошёл концерт молодёжного камерного хора «Рапсодия» (Республика Молдова, г.Кишинев). Название программы символическое: «С любовью к России».

Руководитель хора Наталья Барабанщикова – известный дирижер, композитор, поэт, лауреат международных и республиканских хоровых и поэтических конкурсов, член жюри и ведущая мастерских авторской песни.

Молодежный хор «Рапсодия» неоднократно становился победителем международных и республиканских хоровых конкурсов и фестивалей. Его выступления проходили в Греции, Турции, Польше, Украине, Белоруссии, Болгарии, Грузии, Сербии, Венгрии.

Концерт состоялся благодаря поддержке рязанской городской культурно-просветительской организации «Радуга». В начале встречи гостям вручили полное собрание сочинений С.А.Есенина.

«Для рязанцев большая честь – принимать гостей из солнечной Молдовы», — такими теплыми словами открыла встречу директор библиотеки Наталья Николаевна Гришина.

Коллектив хора исполнил произведения русской православной музыки, военно-патриотические песни. Звучали также стихотворения Николая Рубцова, Юлии Друниной.

Закончилась встреча прекрасным исполнением хором песни «Смуглянка», которую подхватили все собравшиеся.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июня 2017 года
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