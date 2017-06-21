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Главная страница / Рязанские новости / 21 июня 2017 года
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Глава Рязанского региона Николай Любимов: «Мы будем добиваться инвестиций в создание хранилищ и перерабатывающих производств»

19:57 / Экономика
Об этом глава региона Николай Любимов заявил сегодня во время посещения предприятия «Авангард» Рязанского района

В ООО «Авангард» Рязанского района главе региона были продемонстрированы посадки многолетних фруктово-ягодных насаждений, а также хранилище фруктов. За последние 7 лет в хозяйстве заложено 127 га садов интенсивного типа. Их общая площадь составляет около 230 га. Ежегодно в хозяйстве собирают до 1500 тонн яблок, около 100 тонн земляники, 80 тонн черной смородины, что составляет более 90 процентов от всего объема аналогичной продукции, выращиваемой в сельхозорганизациях региона. Стабильная продуктивность обеспечивается эффективным выполнением всех необходимых агротехнологических мероприятий и использованием современной техники.

Николай Любимов также посетил животноводческий комплекс – цех на 1200 голов с автоматизированной доильной установкой «Карусель» и молочный блок, и осмотрел конно-спортивный комплекс с крытым манежем с искусственным освещением и летним плацем для тренировок и современной конюшней на 27 голов.

В беседе с журналистами Николай Любимов подробно остановился на вопросах развития перерабатывающей промышленности. Николай Любимов уточнил, что в Рязанской области хорошие перспективы имеет переработка зерна, в том числе глубокая переработка кукурузы, плодов и ягод, овощей, картофеля. Большие резервы есть в мясо-молочном производстве, в частности, в северо-восточных районах. «Там от переработки зависит очень многое. Важно на меньших объемах получать больше продукции», – сказал глава региона.

Николай Любимов отметил, что сегодня хозяйства испытывают потребность в дополнительных перерабатывающих мощностях. «Современная переработка, в которой заключается добавленная стоимость, – это то, чего нам не хватает в достаточной степени», – сказал Николай Любимов. По его словам, сырье сложно реализовать в силу большой конкуренции, и оно не приносит такого дохода, как готовый продукт, который можно продавать с прибылью. Николай Любимов добавил, что перерабатывающие мощности в регионе планируется развивать совместно с министерством сельского хозяйства РФ.

Наличие системы переработки свидетельствует о том, насколько развито агропредприятие. Я считаю, что нужно добиваться внедрения современных технологий, развивать имеющиеся мощности и вводить новые. Нужны инвестиции в создание хранилищ и перерабатывающих производств. Этого будем добиваться, – сказал руководитель региона.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июня 2017 года
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