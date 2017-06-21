В гончарной мастерской комплексного центра социального обслуживания населения «Семья» находят путь к сердцу любого ребенка

Пока детишки учатся лепить из глины, их молодые мамы беззаботно разговаривают друг с другом за дверью мастерской. Не в силах дождаться конца занятия, маленькая Вика выбегает из уютного кабинета и начинает с силой тянуть маму за рукав куртки: «Мама, скорее посмотри, какую красивую рыбку я слепила!» Из любопытства в кабинет входят все родители, и Вика каждому, не стесняясь, рассказывает о своей поделке.

Но далеко не все подопечные керамиста Екатерины Васильевны Донских такие общительные и разговорчивые. У многих – задержка развития. На первых занятиях в мастерской детишки чувствуют себя скованно, а потом раскрепощаются. Ведь «глиняный ключик» подходит к сердцу особенных ребят: он мягкий, пластичный и может подстроиться под «замочную скважину» любой души. Основным секретом успешного общения с детьми Екатерина Васильевна считает доброе отношение: если человек открытый и у него чистое сердце, он сможет найти общий язык даже с трудным ребенком.

– На занятиях я стараюсь дать ребятам возможность общаться между собой и предоставляю им свободу. Плохо, когда учителя или родители постоянно одергивают детей, говорят, что они делают что-то не так, стоят у них над душой. Чтобы ребенок не замыкался, нужно дать ему возможность для самовыражения, – рассказывает Екатерина Васильевна. – Однажды к нам пришла очень угрюмая девочка, она плохо разговаривала, меняла буквы местами. Я не стала давить на нее, дала время привыкнуть к месту и окружению, и вскоре мы с ребятами стали понимать ее, и она даже начала шутить с нами. Девочка оказалась очень талантливой: все задания она выполняла с фантазией, придумывала своих глиняных персонажей.

Екатерина Васильевна всегда дает ученикам разные задания. В основном это ручная лепка: на гончарном круге могут заниматься только ребята постарше. Екатерина Васильевна подробно рассказывает детям о материале, о технологии изготовления глиняных вещей.

При работе с глиной человек отвлекается от проблем и переживаний. Как и любой творческий кропотливый труд, лепка расслабляет, дает выход напряжению, плюс у детей развивается мелкая моторика, они учатся усидчивости и просто получают удовольствие от процесса. Ведь созданная своими руками вазочка или кружка будут намного больше радовать и согревать, чем покупные вещи. Благодаря всем этим плюсам глина «целебно» действует на детей.

– В каждом ребенке есть зерно таланта, которое я стараюсь разглядеть. Когда я хвалю детей, я не ограничиваюсь дежурными «молодец» или «умница», а подчеркиваю их особенные качества и умения, – говорит Донских.

Екатерине Васильевне нравится ее работа: она обменивается с детьми идеями, творческой энергией, а главное, она учит их доброму и полезному.

– Дети сами как глина: они податливые, пока еще можно лепить их характер, воспитывать, – говорит Екатерина Васильевна. – Я прививаю им любовь к природе и чувство красоты. Чтобы сформировать чувство красоты, я показываю им работы других керамистов, и их собственные поделки прошу доводить до конца, пока им самим не понравится.