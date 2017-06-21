17:00 МСК
Среда
21 / 06 / 2017
Выпуск № 112 (5399)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 21 июня 2017 года
136

Глиняный ключик

00:02 / Общество
В гончарной мастерской комплексного центра социального обслуживания населения «Семья» находят путь к сердцу любого ребенка
Автор фото: Анна Добролежа | Глиняный ключик
Фото автора.

Пока детишки учатся лепить из глины, их молодые мамы беззаботно разговаривают друг с другом за дверью мастерской. Не в силах дождаться конца занятия, маленькая Вика выбегает из уютного кабинета и начинает с силой тянуть маму за рукав куртки: «Мама, скорее посмотри, какую красивую рыбку я слепила!» Из любопытства в кабинет входят все родители, и Вика каждому, не стесняясь, рассказывает о своей поделке.

Но далеко не все подопечные керамиста Екатерины Васильевны Донских такие общительные и разговорчивые. У многих – задержка развития. На первых занятиях в мастерской детишки чувствуют себя скованно, а потом раскрепощаются. Ведь «глиняный ключик» подходит к сердцу особенных ребят: он мягкий, пластичный и может подстроиться под «замочную скважину» любой души. Основным секретом успешного общения с детьми Екатерина Васильевна считает доброе отношение: если человек открытый и у него чистое сердце, он сможет найти общий язык даже с трудным ребенком.

– На занятиях я стараюсь дать ребятам возможность общаться между собой и предоставляю им свободу. Плохо, когда учителя или родители постоянно одергивают детей, говорят, что они делают что-то не так, стоят у них над душой. Чтобы ребенок не замыкался, нужно дать ему возможность для самовыражения, – рассказывает Екатерина Васильевна. – Однажды к нам пришла очень угрюмая девочка, она плохо разговаривала, меняла буквы местами. Я не стала давить на нее, дала время привыкнуть к месту и окружению, и вскоре мы с ребятами стали понимать ее, и она даже начала шутить с нами. Девочка оказалась очень талантливой: все задания она выполняла с фантазией, придумывала своих глиняных персонажей.

Екатерина Васильевна всегда дает ученикам разные задания. В основном это ручная лепка: на гончарном круге могут заниматься только ребята постарше. Екатерина Васильевна подробно рассказывает детям о материале, о технологии изготовления глиняных вещей.

При работе с глиной человек отвлекается от проблем и переживаний. Как и любой творческий кропотливый труд, лепка расслабляет, дает выход напряжению, плюс у детей развивается мелкая моторика, они учатся усидчивости и просто получают удовольствие от процесса. Ведь созданная своими руками вазочка или кружка будут намного больше радовать и согревать, чем покупные вещи. Благодаря всем этим плюсам глина «целебно» действует на детей.

– В каждом ребенке есть зерно таланта, которое я стараюсь разглядеть. Когда я хвалю детей, я не ограничиваюсь дежурными «молодец» или «умница», а подчеркиваю их особенные качества и умения, – говорит Донских.

Екатерине Васильевне нравится ее работа: она обменивается с детьми идеями, творческой энергией, а главное, она учит их доброму и полезному.

– Дети сами как глина: они податливые, пока еще можно лепить их характер, воспитывать, – говорит Екатерина Васильевна. – Я прививаю им любовь к природе и чувство красоты. Чтобы сформировать чувство красоты, я показываю им работы других керамистов, и их собственные поделки прошу доводить до конца, пока им самим не понравится.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 112 (5399) от 21 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани стартовал волонтерский проект «Помощь+»

Жителю Рязани придется отработать 20 часов обязательных работ за неоплаченный вовремя штраф

В Рязанской области незаконно вырубали лес

Из Константинова – в Берлин
Выставка из фондов Рязанского государственного музея-заповедника С.А. Есенина открылась в Германии
По материалам официального сайта Правительства области
Линии креста
Татьяна Клемешева
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Награды за интеллект
В региональном правительстве вручены премии Рязанской области имени академика В.Ф. Уткина за 2016 год и награды международного салона «Архимед-2017»
Юрий Евстифеев
Вести районов
Вести районов
Общество
Откровенно о насущном
Проблема несанкционированных свалок и вопросы дорожного ремонта – в центре внимания врио губернатора Николая Любимова
Людмила Иванова
Из официальных источников
Бюджет: изменения со знаком «плюс»
На заседании правительства области распределены субсидии на увеличение зар­плат сотрудникам ряда бюджетных учреждений
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Использовать ресурсы эффективно
Глава региона Николай Любимов в ходе рабочей поездки в Рязанский район провел совещание с руководителями сельскохозяйственных предприятий региона
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Николай Любимов: «Чтобы люди жили и работали в сельской местности, для них нужно создавать максимально комфортные условия»
По материалам официального сайта Правительства области
Здоровье
Для удобства пациентов
Проект «Бережливая поликлиника» реализуется в двух медорганизациях области
По материалам официального сайта Правительства области
Спорт
Сильные духом
В Рязани чествовали паралимпийцев – победителей и призеров всероссийских и международных соревнований
Вячеслав Астафьев
Общество
В деревню – с видом на жительство
В Старожиловском районе стартовал проект по профориентации сельской молодежи
Валентина Севостьянова
Память
Свидетели грозной поры
Вышла книга «Опаленные войной» – воспоминания рязанцев – детей войны
Татьяна Банникова
Авторская колонка
Лица необщим выраженьем
Михаил Скрипников
Культура
Из Константинова – в Берлин
Выставка из фондов Рязанского государственного музея-заповедника С.А. Есенина открылась в Германии
По материалам официального сайта Правительства области
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Экология
Не оставлять нарушителям шансов
Активисты Общероссийского народного фронта считают необходимым усилить контроль в лесах
Лада Петрова
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы