Линии креста

Экспозиция «Образ вечной книги» открылась в областном художественном музее имени И. П. Пожалостина. Копии гравюр XVI–XVIII веков привез в Рязань доктор технических наук, академик Российской академии проблем качества, член президиума IAP (США) Владимир Беликов.

В подборку вошли произведения Л. Кранаха, Тинторетто, П. П. Рубенса и других выдающихся художников. Гравюры, изображающие ветхозаветные события и моменты из жизни святых, оформлены в паспарту черного цвета. В свою очередь, картины Нового Завета и деяний святых апостолов обрамлены фиолетовым. Выставка будет ждать всех поклонников православной культуры и западноевропейского искусства до 15 августа.