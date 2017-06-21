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Выпуск № 112 (5399)
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Главная страница / Рязанские новости / 21 июня 2017 года
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Линии креста

00:01 / Культура
Линии креста

Экспозиция «Образ вечной книги» открылась в областном художественном музее имени И. П. Пожалостина. Копии гравюр XVI–XVIII веков привез в Рязань доктор технических наук, академик Российской академии проблем качества, член президиума IAP (США) Владимир Беликов.

В подборку вошли произведения Л. Кранаха, Тинторетто, П. П. Рубенса и других выдающихся художников. Гравюры, изображающие ветхозаветные события и моменты из жизни святых, оформлены в паспарту черного цвета. В свою очередь, картины Нового Завета и деяний святых апостолов обрамлены фиолетовым. Выставка будет ждать всех поклонников православной культуры и западноевропейского искусства до 15 августа.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 112 (5399) от 21 июня 2017 года
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