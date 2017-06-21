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Выпуск № 112 (5399)
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Главная страница / Рязанские новости / 21 июня 2017 года
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Спортивный курьер

00:01 / Спорт

Победный удар Гарника Аваляна

В Москве, на стадионе ЦСКА, состоялся очередной турнир «Негаснущие звезды», в котором в составе столичного «Локомотива» выступает главный тренер ФК «Рязань» Гарник Авалян. По итогам соревнований был разыгран Кубок знаменитого форварда и бомбардира советского футбола Виктора Понедельника, которому только что исполнилось 80 лет.

В подгруппе железнодорожники уступили торпедовцам – 0:1, обыграли ЦСКА – 2:0. В свою очередь, армейцы нанесли поражение «Торпедо» – 2:1. По лучшему соотношению забитых и пропущенных голов на первое место вышел «Локомотив». В другой группе первенствовал «Спартак». В главном матче турнира железнодорожники нанесли поражение спартаковцам – единственный, оказавшийся победным гол забил Гарник Авалян.

Экспресс-комментарий к прошедшему турниру главного тренера футбольного клуба «Рязань» Гарника Аваляна: «Хорошо, что «Гаснущие звезды» существуют, а турниры проводятся каждый месяц. Такой регламент не позволяет футболисту расслабиться, помогает находиться постоянно в отличной спортивной форме. Церемонию награждения проводили глава Комитета ветеранов футбола РФС Александр Мирзоян, экс-директор Высшей школы тренеров Вячеслав Варюшин и бронзовый призер Олимпиады-1972, заслуженный мастер спорта СССР Сергей Ольшанский. Увы, прозвучала в этот день и грустная нотка: вспомнили о недавно ушедшем из жизни телекомментаторе Владимире Перетурине. Российский футбольный союз оказал его семье материальную помощь».

Памяти Юрия Бо3рисова

В Скопине проведены финальные матчи на Кубок области по футболу памяти мастера спорта СССР Юрия Борисова. У юношей «Дон» из Милославского нанес поражение «Рязани М» – 3:1. В матче мужских команд «Витязь» (Рязанский район) и «АМКА» (Рязань) в основное время была зафиксирована ничья – 2:2. В серии пенальти удачливее была «АМКА» – 5:3, она и стала обладательницей почетного спортивного трофея. Лучшим игроком финала взрослых команд был признан вратарь команды «АМКА» Дмитрий Ким.

Оба поединка были приурочены к открытию в Скопине стадиона «Труд».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 112 (5399) от 21 июня 2017 года
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