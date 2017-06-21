Не оставлять нарушителям шансов

Активисты Общероссийского народного фронта считают необходимым усилить контроль в лесах

Представители регионального отделения ОНФ и министерства природопользования побывали на территории Зареченского участка Нижне-Окского лесничества в Касимовском районе.

Повод для поездки – проверка сегодняшнего состояния леса на территории этого лесничества. Год назад здесь были выявлены незаконные вырубки: с территории защитных лесов Зареченского участкового лесничества было незаконно вывезено около 2 тысяч кубометров леса, что подтвердили профильные министерства.

Начальник Нижне-Окского лесничества Юрий Антошин рассказал, что первый сигнал в полицию и лесничество поступил от местного активиста ОНФ, который предположил, что лес заготавливают незаконно. В результате проверок незаконность рубок была подтверждена.

– Создается впечатление, что те, кто занимался хищением, продумали беспрепятственный вывоз древесины: недалеко от вырубки находится лесная дорога, которая выходит на трассу Касимов – Шилово, там нет постов ГАИ, – рассказал Юрий Антошин и добавил, что предположительно лес в районе деревень Дроново и Шостье незаконно вырубали с 2015 года.

По словам Юрия Антошина, половина территории Нижне-Окского лесничества – защитные леса, на территории которых разрешена только санитарная рубка. Злоумышленники, осуществляя вырубку, старались создать видимость честных заготовителей древесины. Они устанавливали даже столбы с пометками, а порубочные остатки сжигали. Другое дело, что надписи на столбах не совпадали с номерами кварталов, то есть попросту информация не соответствовала действительности, что и насторожило работников лесного хозяйства.

Примечательно, что похитители выбирали наиболее подходящие деревья, с меньшим количеством сучков. Отбракованные складировались отдельно на полянке. Там они и были оставлены «черными» лесорубами.

Решением министра природопользования прежние руководители Нижне-Окского и Зареченского лесничеств отстранены от должности. Территориальным межмуниципальным отделом МВД «Касимовский» возбуждено 3 уголовных дела.

Правоохранителям удалось установить причастных к незаконной вырубке 124 кубометров древесины и добиться возмещения ущерба государству в размере 923 тысяч рублей.

Переданы в полицию материалы и для возбуждения уголовных дел по фактам вырубки 911 и 798 кубометров леса соответственно. Общий ущерб по этим рубкам оценивается в 15,5 миллиона рублей с учетом категории лесов. В начале мая по этим фактам возбуждены уголовные дела. Кроме того, передана информация для возбуждения уголовного дела по факту вырубки еще 17 кубометров леса.

Член регионального штаба ОНФ в Рязанской области Евгений Рыбаков считает, что подобные незаконные вырубки – результат недостаточного контроля. И тому есть объективные причины. К примеру, за одним лесником, как правило, закреплено 10-12 тысяч гектаров леса. Площади немалые, а потому леснику, даже при наличии помощников, справиться с обязанностями трудно. Чтобы изменить ситуацию к лучшему, необходимо развивать геоинформационные системы и выкладывать информацию в общий доступ, считает Евгений Рыбаков. Это повысит информированность обо всех вырубках, производимых в лесном фонде.

– Мы призываем руководство правоохранительных органов взять ситуацию под личный контроль. Важно не только привлечь виновных лиц к ответственности, но и не допускать незаконных вырубок в дальнейшем, – предложил Евгений Рыбаков.