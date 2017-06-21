В деревню – с видом на жительство

В Старожиловском районе стартовал проект по профориентации сельской молодежи

Как известно, отток молодежи в большие города – давняя проблема сельских районов области. Ее решение – в создании привлекательных условий для жизни и работы на селе, проведении мудрой кадровой политики. Такой подход соответствует позиции врио губернатора Николая Любимова, который подчеркивает необходимость проведения ранней профориентации молодежи.

В проекте по профориентации молодежи пока приняло участие три предприятия. Все они готовы открыть двери для групповых экскурсий профориентационной направленности, рассказать молодежи о привлекательных сторонах жизни и работы на селе, о профессиональных и жизненных перспективах сельских специалистов.

Восемь лет назад на карте района появилось новое сельхозпред­приятие – ООО «Назарьевская Слобода». Предприниматели стали развивать производство, в котором объединили достижения современной технологии с дедовским опытом. Занявшись аграрным бизнесом, они намерены доказать, что в деревне сегодня можно достойно жить и работать.

Грамотное вложение средств позволило свести к минимуму риски. Здесь даже в самую неблагоприятную погоду получают хорошие урожаи зерновых, овощных и пропашных культур. Хозяйство полностью обеспечивает себя безопасными, экологически чистыми продуктами, в том числе в животноводстве. У людей есть работа и достойная зарплата. Работники хозяйства имеют возможность дважды в день бесплатно питаться в столовой.

При этом руководитель хозяйства Федор Горбенко считает, что, если в деревне не будет школы, дет­ского сада, объектов культурного назначения, здесь вряд ли останется молодежь. Поэтому особое внимание уделяется развитию социальной сферы. Село газифицировано. Здесь ведется жилищное строительство – за последние годы сдано более двадцати домов. Дети работников живут и учатся в комфортных условиях. Акционеры вложили в это более шести миллионов рублей. Восстановлен храм, очищены пруды, построены дороги, благоустроены улицы Назарьевской Слободы. Сюда потянулись люди, молодежь обращается к руководству с просьбами принять их на работу. Городские жители находят привлекательные черты в сельском образе жизни.

Сегодня в Назарьевской Слободе трудится 65 человек. В последнее время предприятие налаживает переработку молочной продукции, много строит, и в хозяйстве требуются водители, механизаторы, агроном, эколог, ветеринарный врач, зоотехник.

Еще один участник проекта – крестьянско-фермерское хозяйство Евгении Русиновой. Оно образовано совсем недавно, но уже получило грант от правительства Рязанской области, позволивший закупить мальков и современное оборудование для аквафермы. Руководитель хозяйства пояснила, что планирует выращивать в год 40 тонн рыбы, а в перспективе продавать мальков другим организациям. В деревне Медвежье, где организована акваферма, ждут молодых, энергичных специалистов. Здесь требуется рыбовод, зоотехник, ветврач, водители, другие работники.

Более 130 лет насчитывает история Старожиловского конного завода. В его активе – работа над выведением ряда ценных пород. Именно здесь была возрождена утраченная ранее русская верховая. Многие лошади, выращенные на Старожиловском конезаводе, – призеры и победители чемпионатов страны, международных соревнований, Олимпийских игр. Конному заводу тоже требуются специалисты различного профиля.

Глава администрации Старожиловского района Владислав Татарников назвал начинание аграрных предприятий социально значимым, которое непременно привлечет внимание молодежи, изменит ее отношение к аграрным профессиям.

Владимир Фролов,

начальник конной части ООО «Старожиловский конный завод»:

– Село давно нуждается в притоке молодых специалистов. Достижения цивилизации доступны везде. Поэтому приветствую любые усилия, которые помогут молодежи обратить внимание на свою малую родину, поддержать ее своей инициативой и знаниями.

Я – коннозаводчик. Практически всю свою жизнь посвятил любимому делу и очень этим горжусь. Само здание нашего конезавода по архитектурным достоинствам и планировке может соперничать с лучшими образцами таких комплексов. Сегодня здесь остро нуждаются в квалифицированных кадрах, а также в реконструкции здания завода. Есть надежда на то, что в будущем Старожиловский конный завод станет любимым местом для туристов.

Евгений Никульшин,

заместитель генерального директора ООО «Назарьевская Слобода»:

– На нашем предприятии нет проблемы с привлечением молодых кадров. У нас много заявлений о приеме на работу. Выбираем лучших. Молодые хотят жить и работать там, где созданы комфортные бытовые условия, есть высокая зарплата, возможность учиться детям, отдохнуть. Все это у нас есть. Считаю, что очень правильно, что Николай Любимов обратил серьезное внимание на профессиональную ориентацию молодежи. Развиваться в этом направлении заставляет жизнь.

Николай Любимов,

врио губернатора Рязанской области:

– Кооперация усилий на основе правильного, грамотного прогноза потребностей предприятий в специалистах – одна из главных наших задач, и по такому пути мы будем двигаться дальше. Приоритетами на ближайшую перспективу будут усиление профориентационной работы с молодежью, укрепление взаимодействия между учебными заведениями высшего и среднего профессионального образования и работодателями, подготовка квалифицированных специалистов в соответствии с потребностями рынка труда области.

Мы намерены вкладывать больше средств, чем планировалось, в развитие среднего профессионального образования. Это направление будем развивать и дальше.

Николай Любимов,

врио губернатора Рязанской области:



– Кооперация усилий на основе правильного, грамотного прогноза потребностей предприятий в специалистах – одна из главных наших задач, и по такому пути мы будем двигаться дальше. Приоритетами на ближайшую перспективу будут усиление профориентационной работы с молодежью, укрепление взаимодействия между учебными заведениями высшего и среднего профессионального образования и работодателями, подготовка квалифицированных специалистов в соответствии с потребностями рынка труда области.Мы намерены вкладывать больше средств, чем планировалось, в развитие среднего профессионального образования. Это направление будем развивать и дальше.