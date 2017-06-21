16:59 МСК
Среда
21 / 06 / 2017
Выпуск № 112 (5399)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 21 июня 2017 года
119

Свидетели грозной поры

00:01 / Память
Вышла книга «Опаленные войной» – воспоминания рязанцев – детей войны
Свидетели грозной поры

Воскресным утром 22 июня 1941 года семья Анатолия Ивановича Гусева (ему тогда было шесть лет) приплыла на барже по Оке к Луковскому лесу, где любили отдыхать рязанцы. Купались, загорали, ели мороженое, пили ситро… Ближе к вечеру стали собираться домой, а баржи нет. Когда уже в сумерках она подошла, народ стал выражать свое недовольство. Но все это вдруг как-то сошло на нет, когда от одного к другому стало передаваться: «Война, германец напал на нас. Молотов выступал».

О том, как началось всенародное бедствие, как потом катилась война по стране, создано много художественных произведений, написано глубоких исторических трудов. Но, наверное, самые пронзительные, самые воздействующие на ум и душу слова могут исходить из уст тех, кто стал ее свидетелем в детские годы. Авторы воспоминаний, опубликованных в книге, люди разные. По-разному они пишут (или рассказывают) о пережитом. Кто-то очень скупо: голод, холод, страх… А кто-то извлекает из глубин памяти такие детали и подробности, которые освещают известные события особенно ярким светом. Тот же А.И. Гусев вспоминает Рязань уже прифронтовым городом, вот-вот войдут захватчики. Морозным утром – грохот колес по мостовой… Немцы? Но какая радость, когда один из смельчаков выскочил на улицу: это красноармейцы в белых полушубках, сибиряки!

Уроженка Брянской области Мария Андреевна Горбачева поместила в книге фотографию четверых своих односельчан, которые, получив перед отправкой на фронт военное обмундирование, решили запечатлеться. Из четырех вернулся только один – ее отец. Вскоре после начала войны село оккупировали фашисты. Народ ринулся спасаться в лесу за речкой. Мать решила перейти ее вброд: в левой руке вела на веревках корову и телку, а в правой держала малолетнего ребенка. Старшие шли за ней. У одной из девочек соскочила с ноги калоша и поплыла. Девочка стала ее ловить. И тут в небе появился немецкий самолет. Видно было, как летчик смеется и, оскалив зубы, строчит по людям.

Рассказ Михаила Васильевича Зайцева из деревни Зубенки Рязанского района – это воспоминание колхозного труженика, хотя исполнилось ему в год начала войны 11 лет. На третий день после проводов фронтовиков председатель определил задачу ребят, учеников начальной школы: будете пахать землю двухлемешным плугом. За каждым закрепили лошадь. Так началась ежедневная трудовая жизнь. А зимой вся их деревня читала статью про Таню (Зою Космодемьянскую) и видела снимок повешенной девушки. «После этой статьи из деревни стали убегать подростки 14-16 лет, одному даже было 13. Убегали на фронт мстить за Таню! На поиски и возврат беглецов было задействовано много народа (и не только родителей). В деревне дел невпроворот, а тут еще этих ребят надо искать по железнодорожным станциям. Когда их привозили, они говорили:  все равно убежим. Предколхоза хватался за голову. Что делать? Угрозы и запреты не помогали».

Помогло отеческое, душевное выступление на экстренном колхозном собрании уполномоченного из райисполкома Ивана Степановича Сизова. И главное, что он сказал мальчишкам: вы тоже фронтовики, только на трудовом фронте. Идет тяжелая война, и каждый человек должен выполнять ту работу, на которую его поставили. И больше из колхоза никто не убегал, мальчишки почувствовали себя взрослыми.

Эту книгу нельзя читать без волнения, а иногда и без слез. Уходят из жизни непосредственные участники грозных событий, их осталось совсем немного. Эстафету памяти о подвиге нашего народа переходит к тем, ради кого проливали кровь.

Очень нужную, просто необходимую, берущую за душу книгу выпустило Рязанское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Дети войны». Ее рецензентами были почетный архивист Рязанской области Елена Николаевна Поздняк и заслуженный работник культуры России Людмила Александровна Пронина – дети войны.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 112 (5399) от 21 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
В деревню – с видом на жительство
В Старожиловском районе стартовал проект по профориентации сельской молодежи
Валентина Севостьянова
Лица необщим выраженьем
Михаил Скрипников
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Награды за интеллект
В региональном правительстве вручены премии Рязанской области имени академика В.Ф. Уткина за 2016 год и награды международного салона «Архимед-2017»
Юрий Евстифеев
Вести районов
Вести районов
Общество
Откровенно о насущном
Проблема несанкционированных свалок и вопросы дорожного ремонта – в центре внимания врио губернатора Николая Любимова
Людмила Иванова
Из официальных источников
Бюджет: изменения со знаком «плюс»
На заседании правительства области распределены субсидии на увеличение зар­плат сотрудникам ряда бюджетных учреждений
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Использовать ресурсы эффективно
Глава региона Николай Любимов в ходе рабочей поездки в Рязанский район провел совещание с руководителями сельскохозяйственных предприятий региона
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Николай Любимов: «Чтобы люди жили и работали в сельской местности, для них нужно создавать максимально комфортные условия»
По материалам официального сайта Правительства области
Здоровье
Для удобства пациентов
Проект «Бережливая поликлиника» реализуется в двух медорганизациях области
По материалам официального сайта Правительства области
Спорт
Сильные духом
В Рязани чествовали паралимпийцев – победителей и призеров всероссийских и международных соревнований
Вячеслав Астафьев
Культура
Из Константинова – в Берлин
Выставка из фондов Рязанского государственного музея-заповедника С.А. Есенина открылась в Германии
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Глиняный ключик
В гончарной мастерской комплексного центра социального обслуживания населения «Семья» находят путь к сердцу любого ребенка
Анна Добролежа
Культура
Линии креста
Татьяна Клемешева
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Экология
Не оставлять нарушителям шансов
Активисты Общероссийского народного фронта считают необходимым усилить контроль в лесах
Лада Петрова
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы