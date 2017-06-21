Свидетели грозной поры

Вышла книга «Опаленные войной» – воспоминания рязанцев – детей войны

Воскресным утром 22 июня 1941 года семья Анатолия Ивановича Гусева (ему тогда было шесть лет) приплыла на барже по Оке к Луковскому лесу, где любили отдыхать рязанцы. Купались, загорали, ели мороженое, пили ситро… Ближе к вечеру стали собираться домой, а баржи нет. Когда уже в сумерках она подошла, народ стал выражать свое недовольство. Но все это вдруг как-то сошло на нет, когда от одного к другому стало передаваться: «Война, германец напал на нас. Молотов выступал».

О том, как началось всенародное бедствие, как потом катилась война по стране, создано много художественных произведений, написано глубоких исторических трудов. Но, наверное, самые пронзительные, самые воздействующие на ум и душу слова могут исходить из уст тех, кто стал ее свидетелем в детские годы. Авторы воспоминаний, опубликованных в книге, люди разные. По-разному они пишут (или рассказывают) о пережитом. Кто-то очень скупо: голод, холод, страх… А кто-то извлекает из глубин памяти такие детали и подробности, которые освещают известные события особенно ярким светом. Тот же А.И. Гусев вспоминает Рязань уже прифронтовым городом, вот-вот войдут захватчики. Морозным утром – грохот колес по мостовой… Немцы? Но какая радость, когда один из смельчаков выскочил на улицу: это красноармейцы в белых полушубках, сибиряки!

Уроженка Брянской области Мария Андреевна Горбачева поместила в книге фотографию четверых своих односельчан, которые, получив перед отправкой на фронт военное обмундирование, решили запечатлеться. Из четырех вернулся только один – ее отец. Вскоре после начала войны село оккупировали фашисты. Народ ринулся спасаться в лесу за речкой. Мать решила перейти ее вброд: в левой руке вела на веревках корову и телку, а в правой держала малолетнего ребенка. Старшие шли за ней. У одной из девочек соскочила с ноги калоша и поплыла. Девочка стала ее ловить. И тут в небе появился немецкий самолет. Видно было, как летчик смеется и, оскалив зубы, строчит по людям.

Рассказ Михаила Васильевича Зайцева из деревни Зубенки Рязанского района – это воспоминание колхозного труженика, хотя исполнилось ему в год начала войны 11 лет. На третий день после проводов фронтовиков председатель определил задачу ребят, учеников начальной школы: будете пахать землю двухлемешным плугом. За каждым закрепили лошадь. Так началась ежедневная трудовая жизнь. А зимой вся их деревня читала статью про Таню (Зою Космодемьянскую) и видела снимок повешенной девушки. «После этой статьи из деревни стали убегать подростки 14-16 лет, одному даже было 13. Убегали на фронт мстить за Таню! На поиски и возврат беглецов было задействовано много народа (и не только родителей). В деревне дел невпроворот, а тут еще этих ребят надо искать по железнодорожным станциям. Когда их привозили, они говорили: все равно убежим. Предколхоза хватался за голову. Что делать? Угрозы и запреты не помогали».

Помогло отеческое, душевное выступление на экстренном колхозном собрании уполномоченного из райисполкома Ивана Степановича Сизова. И главное, что он сказал мальчишкам: вы тоже фронтовики, только на трудовом фронте. Идет тяжелая война, и каждый человек должен выполнять ту работу, на которую его поставили. И больше из колхоза никто не убегал, мальчишки почувствовали себя взрослыми.

Эту книгу нельзя читать без волнения, а иногда и без слез. Уходят из жизни непосредственные участники грозных событий, их осталось совсем немного. Эстафету памяти о подвиге нашего народа переходит к тем, ради кого проливали кровь.

Очень нужную, просто необходимую, берущую за душу книгу выпустило Рязанское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Дети войны». Ее рецензентами были почетный архивист Рязанской области Елена Николаевна Поздняк и заслуженный работник культуры России Людмила Александровна Пронина – дети войны.