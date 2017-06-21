17:01 МСК
Среда
21 / 06 / 2017
Выпуск № 112 (5399)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 21 июня 2017 года
111

Лица необщим выраженьем

00:01 / Авторская колонка
Лица необщим выраженьем

Не так давно сгорел деревянный дом на улице Садовой в Рязани. К счастью, он был необитаем, а к сожалению – вполне крепок и мог бы простоять еще долго. Пару дней назад провалилась крыша красивого резного дома на улице Щедрина. Кстати, в этом здании до революции находился приют для девочек и архитектура дома была с учетом его назначения и эстетики знаменитого псевдорусского стиля конца XIX века.

Если старая Рязань с ее грунтовыми грязными дорогами и полуразвалившимися хибарками исчезла в 60-70-е годы, то красивая Рязань продолжает исчезать и сегодня. Как ни парадоксально, но ориентированность региональной промышленности на «оборонку» в свое время поспособст­вовала такому исчезновению. Ведь еще в советское время областной центр хотели включить в маршрут «Золотое кольцо России», но «режимность» многих предприятий на территории города помешала этому. В девяностые годы число предприятий заметно уменьшилось, но лицо города к тому времени уже практически сформировалось и в нем стало преобладать общее выражение серой стандарт­ности. Ведь в ту пору эстетика была не в чести, и новые дома выглядели функциональными коробками.

Советская архитектура компенсировала свои недостатки отчасти правильной городской планировкой, большими расстояниями между многоэтажками и даже расчетами доз солнечного освещения для каждого окна. Для современных застройщиков это, похоже, лишние хлопоты: многоэтажки встают в строй, как солдаты на плацу, нередко игнорируя нормы и правила. В итоге этажность максимальная, а расстояния между зданиями – минимальные. Несмотря на слабые песчаные грунты (в отличие от скального основания где-нибудь в Нью-Йорке), новые дома почти сплошь двадцатипятиэтажки. Квартиры в них раскупаются. И вряд ли недавний пожар в лондонской многоэтажке заставит задуматься: «А что, если…» Ведь таких высотных лестниц и специальных вертолетов в распоряжении рязанских огнеборцев пока нет.

Увы, центр города теряет свое лицо, которое некогда было вполне симпатичным. Достаточно посмотреть старинные фотографии. На них предстает вполне европейский аккуратный городок, в котором не было ни одного похожего дома. Каждое здание отлично вписывалось именно в то место, на котором стояло, и все линии домов на улицах составляли единый ансамбль. Мало кто знает, но Белинский, проезжая как-то через Рязань, очень хвалил архитектуру города. А это мнение знатока стилей и жителя Петербурга дорогого стоит.

Сейчас снова возрожден проект интеграции Рязани во всевозможные туристические маршруты, в том числе – в «Золотое кольцо». Активно привлекаются инвестиции. Уже объявлено о строительстве современного пассажирского речного порта на Оке. Рязань с ее кремлем, мещерскими далями вполне заслужила быть одним из востребованных центров туризма. Но любой такой центр просто невозможно представить без неотъемлемой его части – «старого города». В европейских столицах, в Иерусалиме, в городах стран Магриба – везде есть заповедная часть, где строительство нового запрещено, а старое сохраняется всеми силами. Старая часть города Рязани представлена не только каменной застройкой центральных улиц, которые крайне шумны и запружены автотранспортом, но и тихими улочками, такими, как Садовая и Щедрина, где за каждым резным деревянным сокровищем притаился небольшой садик, где еще сохраняется память о тишине и безмятежности красивого провинциального городка. Там не нужно специально возрождать дух «породистого ретро», главное, не допустить его исчезновения, превращения в бетонные джунгли. Инициативы главы региона направлены как раз на объявление бессрочного моратория касательно строительства в историческом центре. Региональная прокуратура также включает свои полномочия. Так что есть надежда, что мы станем более бережными к историческому и архитектурному наследию нашего города.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 112 (5399) от 21 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Свидетели грозной поры
Вышла книга «Опаленные войной» – воспоминания рязанцев – детей войны
Татьяна Банникова
Из Константинова – в Берлин
Выставка из фондов Рязанского государственного музея-заповедника С.А. Есенина открылась в Германии
По материалам официального сайта Правительства области
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Награды за интеллект
В региональном правительстве вручены премии Рязанской области имени академика В.Ф. Уткина за 2016 год и награды международного салона «Архимед-2017»
Юрий Евстифеев
Вести районов
Вести районов
Общество
Откровенно о насущном
Проблема несанкционированных свалок и вопросы дорожного ремонта – в центре внимания врио губернатора Николая Любимова
Людмила Иванова
Из официальных источников
Бюджет: изменения со знаком «плюс»
На заседании правительства области распределены субсидии на увеличение зар­плат сотрудникам ряда бюджетных учреждений
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Использовать ресурсы эффективно
Глава региона Николай Любимов в ходе рабочей поездки в Рязанский район провел совещание с руководителями сельскохозяйственных предприятий региона
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Николай Любимов: «Чтобы люди жили и работали в сельской местности, для них нужно создавать максимально комфортные условия»
По материалам официального сайта Правительства области
Здоровье
Для удобства пациентов
Проект «Бережливая поликлиника» реализуется в двух медорганизациях области
По материалам официального сайта Правительства области
Спорт
Сильные духом
В Рязани чествовали паралимпийцев – победителей и призеров всероссийских и международных соревнований
Вячеслав Астафьев
Общество
В деревню – с видом на жительство
В Старожиловском районе стартовал проект по профориентации сельской молодежи
Валентина Севостьянова
Общество
Глиняный ключик
В гончарной мастерской комплексного центра социального обслуживания населения «Семья» находят путь к сердцу любого ребенка
Анна Добролежа
Культура
Линии креста
Татьяна Клемешева
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Экология
Не оставлять нарушителям шансов
Активисты Общероссийского народного фронта считают необходимым усилить контроль в лесах
Лада Петрова
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы