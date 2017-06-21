Лица необщим выраженьем

Не так давно сгорел деревянный дом на улице Садовой в Рязани. К счастью, он был необитаем, а к сожалению – вполне крепок и мог бы простоять еще долго. Пару дней назад провалилась крыша красивого резного дома на улице Щедрина. Кстати, в этом здании до революции находился приют для девочек и архитектура дома была с учетом его назначения и эстетики знаменитого псевдорусского стиля конца XIX века.

Если старая Рязань с ее грунтовыми грязными дорогами и полуразвалившимися хибарками исчезла в 60-70-е годы, то красивая Рязань продолжает исчезать и сегодня. Как ни парадоксально, но ориентированность региональной промышленности на «оборонку» в свое время поспособст­вовала такому исчезновению. Ведь еще в советское время областной центр хотели включить в маршрут «Золотое кольцо России», но «режимность» многих предприятий на территории города помешала этому. В девяностые годы число предприятий заметно уменьшилось, но лицо города к тому времени уже практически сформировалось и в нем стало преобладать общее выражение серой стандарт­ности. Ведь в ту пору эстетика была не в чести, и новые дома выглядели функциональными коробками.

Советская архитектура компенсировала свои недостатки отчасти правильной городской планировкой, большими расстояниями между многоэтажками и даже расчетами доз солнечного освещения для каждого окна. Для современных застройщиков это, похоже, лишние хлопоты: многоэтажки встают в строй, как солдаты на плацу, нередко игнорируя нормы и правила. В итоге этажность максимальная, а расстояния между зданиями – минимальные. Несмотря на слабые песчаные грунты (в отличие от скального основания где-нибудь в Нью-Йорке), новые дома почти сплошь двадцатипятиэтажки. Квартиры в них раскупаются. И вряд ли недавний пожар в лондонской многоэтажке заставит задуматься: «А что, если…» Ведь таких высотных лестниц и специальных вертолетов в распоряжении рязанских огнеборцев пока нет.

Увы, центр города теряет свое лицо, которое некогда было вполне симпатичным. Достаточно посмотреть старинные фотографии. На них предстает вполне европейский аккуратный городок, в котором не было ни одного похожего дома. Каждое здание отлично вписывалось именно в то место, на котором стояло, и все линии домов на улицах составляли единый ансамбль. Мало кто знает, но Белинский, проезжая как-то через Рязань, очень хвалил архитектуру города. А это мнение знатока стилей и жителя Петербурга дорогого стоит.

Сейчас снова возрожден проект интеграции Рязани во всевозможные туристические маршруты, в том числе – в «Золотое кольцо». Активно привлекаются инвестиции. Уже объявлено о строительстве современного пассажирского речного порта на Оке. Рязань с ее кремлем, мещерскими далями вполне заслужила быть одним из востребованных центров туризма. Но любой такой центр просто невозможно представить без неотъемлемой его части – «старого города». В европейских столицах, в Иерусалиме, в городах стран Магриба – везде есть заповедная часть, где строительство нового запрещено, а старое сохраняется всеми силами. Старая часть города Рязани представлена не только каменной застройкой центральных улиц, которые крайне шумны и запружены автотранспортом, но и тихими улочками, такими, как Садовая и Щедрина, где за каждым резным деревянным сокровищем притаился небольшой садик, где еще сохраняется память о тишине и безмятежности красивого провинциального городка. Там не нужно специально возрождать дух «породистого ретро», главное, не допустить его исчезновения, превращения в бетонные джунгли. Инициативы главы региона направлены как раз на объявление бессрочного моратория касательно строительства в историческом центре. Региональная прокуратура также включает свои полномочия. Так что есть надежда, что мы станем более бережными к историческому и архитектурному наследию нашего города.