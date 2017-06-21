Из Константинова – в Берлин

Выставка из фондов Рязанского государственного музея-заповедника С.А. Есенина открылась в Германии

Николай Любимов направил обращение Чрезвычайному и Полномочному Послу РФ в Федеративной Республике Германии Владимиру Гринину в связи с проведением в Берлине выставки «Мой край, задумчивый и нежный…». Выставка, открытие которой состоялось в День России в Российском доме науки и культуры, посвящена жизни и творчеству Сергея Есенина. В экспозиции представлены вещи из родительского дома великого русского поэта, фотографии, прижизненные издания его произведений, а также работы художников В.А. Шестакова и С.А. Епифанова, С.Ф. Якушевского и Е.П. Лаврентьева.

В обращении врио губернатора Николая Любимова к Чрезвычайному и Полномочному Послу РФ в Федеративной Республике Германии Владимиру Гринину, в частности, говорится: «Уверен, что экспозиция станет заметным событием в культурной жизни столицы Германии, привлечет внимание ценителей русской классической поэзии. Надеюсь, что развитие гуманитарных связей послужит благородному делу укрепления взаимопонимания и сотрудничества между российским и немецким народами».