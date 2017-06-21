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Выпуск № 112 (5399)
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Главная страница / Рязанские новости / 21 июня 2017 года
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Бюджет: изменения со знаком «плюс»

00:01 / Из официальных источников
На заседании правительства области распределены субсидии на увеличение зар­плат сотрудникам ряда бюджетных учреждений

Глава региона Николай Любимов провел заседание правительства Рязанской области. В работе приняли участие главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, председатель областной Думы Аркадий Фомин, руководители территориальных органов федеральных органов власти, региональных министерств и ведомств города Рязани.

На заседании рассмотрены изменения в областной бюджет на текущий год. Как отметил глава региона Николай Любимов, основные изменения в бюджет этого года вносятся в целях повышения заработной платы работникам бюджетной сферы. По словам главы региона, это – один из приоритетов Майских Указов Президента РФ В.В. Путина. Муниципальным образованиям распределены субсидии в размере более 613 млн. рублей, которые пойдут на увеличение зарплат отдельным категориям работников госучреждений дошкольного и дополнительного образования детей, культуры, а также сферы здравоохранения и социальной защиты населения. Всего в областном бюджете в 2017 году на эти цели зарезервировано более 1 млрд. 450 млн. рублей.

Кроме того, в законопроекте предусмотрено увеличение финансирования работ, направленных на модернизацию оборудования котельной детского санаторно-оздоровительного санатория «Колос», актуализацию краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов этого года. Уточнены также отдельные финансовые мероприятия в государственные программы по развитию АПК, физической культуры и спорта, дорожного хозяйства и транспорта, местного самоуправления, а также водохозяйственного комплекса, лесного хозяйства и улучшению экологической обстановки.

В рамках заседания были утверждены изменения, которые предусматривают приведение ряда нормативно-правовых актов области в соответствие с действующим законодательством, в том числе в части полномочий органов местного самоуправления в осуществлении деятельности по опеке и попечительству, обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одобрен проект постановления правительства области, согласно которому увеличивается объем финансирования региональной госпрограммы «Экономическое развитие в 2015-2020 годах» в целях повышения инвестиционной привлекательности Рязанской области.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 112 (5399) от 21 июня 2017 года
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