Использовать ресурсы эффективно

Глава региона Николай Любимов в ходе рабочей поездки в Рязанский район провел совещание с руководителями сельскохозяйственных предприятий региона

Темой обсуждения стали вопросы, связанные с укреплением АПК Рязанской области. По словам главы региона Николая Любимова, в соответствии с задачами, поставленными Президентом РФ В.В. Путиным, субъекты РФ получили больше самостоятельности в определении приоритетов использования федеральных субсидий на поддержку АПК.

Их объем теперь связан с увеличением пашни, ростом урожайности, достижением других качественных показателей производства. «Это должно создавать стимулы для внедрения передовых агротехнологий и, соответственно, повышения динамики развития сектора. Конечно, нужно учитывать, что возрастает и ответственность регионов за эффективное вложение полученных ресурсов», – сказал Николай Любимов.

По словам Николая Любимова, сегодня одна из основных задач – подготовка к осенней страде. Весенняя кампания проходила в сложных погодных условиях, но несмотря на это, сев завершен достаточно успешно. Общая площадь пашни увеличена на 30 тыс. га. Теперь важно предпринять все меры для того, чтобы получить хороший урожай.

В ходе совещания речь шла о привлечении инвестиций в отрасль, реализации механизмов господдержки АПК, возвращении в оборот неиспользуемых сельхозземель, проведении мелиорации, развитии садоводческого направления, сохранении поголовья крупного рогатого скота и повышении продуктивности животных. Кроме того, поднимались вопросы подготовки специалистов для сельского хозяйства, в том числе за счет целевого приема в Рязанский агротехнологический университет.