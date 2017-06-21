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Выпуск № 112 (5399)
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Главная страница / Рязанские новости / 21 июня 2017 года
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Николай Любимов: «Чтобы люди жили и работали в сельской местности, для них нужно создавать максимально комфортные условия»

00:01 / Из официальных источников

Такое заявление сделал глава рязанского региона Николай Любимов в ходе посещения с. Тюшево Рязанского района, где реализуется проект по созданию поселка для работников и молодых специалистов ООО «Авангард».

В ходе рабочей поездки в ООО «Авангард» глава региона Николай Любимов побывал на строительной площадке хозяйства, где возводится коттеджный поселок на 49 домов для работников и молодых специалистов предприятия. Проект по созданию второй очереди поселка комплексной компактной застройки реализуется при поддержке правительства Рязанской области в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». В настоящее время уже завершены работы по инженерному обустройству площадки комплексной компактной застройки. В общей сложности на возведение объектов инженерной инфраструктуры поселка будет израсходовано 25,8 млн. рублей, в том числе – 17,17 млн. рублей из федерального бюджета и 8,63 млн. рублей – из областного. Кроме того, в этом году планируется выполнить обустройство квартальных дорог и проездов, благоустройство территории.

Ранее, в 2010-2012 годах, в селе Тюшево был реализован проект комплексной компактной застройки из 44 жилых домов со всей необходимой инженерной инфраструктурой и спортивной площадкой. Строительство жилья велось на средства ООО «Авангард», работников сельхозпредприятия с применением механизма социальных выплат в рамках программы устойчивого развития сельских территорий.

Глава региона высоко оценил качество строительства и работу по обеспечению жильем сотрудников предприятия. «Чтобы люди жили и работали в сельской местности, для них нужно создавать максимально комфортные условия, – сказал Николай Любимов. – В «Авангарде» эта работа успешно ведется. Самое главное, что людям не приходится вкладывать много средств в строительство жилья, государство берет на себя большую часть затрат».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 112 (5399) от 21 июня 2017 года
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