Для удобства пациентов

Проект «Бережливая поликлиника» реализуется в двух медорганизациях области

Состоялось заседание рабочей группы по внедрению проекта «Росатома» «Бережливая поликлиника», который реализуется в области по инициативе врио губернатора Николая Любимова.

Согласно задаче, поставленной Николаем Любимовым по совершенствованию оказания медицинской помощи населению, проект «Бережливая поликлиника» реализуется в двух медорганизациях области. В перспективе опыт планируется растиражировать в других поликлиниках региона.

Заседание провел руководитель проекта «Бережливая поликлиника» ПС ГК «Росатом» Владимир Арженцов. В работе приняли участие руководители министерства здравоохранения Рязанской области, медучреждений региона, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области.

Оценивая работу по реализации проекта, Владимир Арженцов отметил: «Если сравнивать с другими субъектами РФ, то здесь чувствуется личная заинтересованность руководства рязанского региона, со стороны которого оказывается вся необходимая помощь, – подчеркнул он. – Это вселяет уверенность в то, что здесь будут получены очень хорошие результаты». По его словам, проект «Бережливая поликлиника» в три раза сократит очереди в медорганизациях Рязанской области. «Мы взяли за основу бережливое производство, где главное – люди. Все действия направлены на то, чтобы улучшить процесс для нашего главного заказчика, которым является пациент», – сказал Владимир Арженцов.

Участники заседания ознакомились с работой по внедрению проекта «Бережливая поликлиника», которая ведется в детской поликлинике №7 и поликлинике №6 г. Рязани. Инициатива позволит в значительной мере повысить уровень комфорта пациентов, привести к современному формату логистику, работу специалистов, регистратуры и лабораторий, повысит производительность труда медперсонала. И, главное, как было отмечено на заседании, будет способствовать формированию благоприятного морального климата в медорганизациях, изменит парадигму отношений между врачами и пациентами.