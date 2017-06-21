Сильные духом

В Рязани чествовали паралимпийцев – победителей и призеров всероссийских и международных соревнований

Рязанская область приобретает славу неофициальной столицы паралимпийского движения России. На недавних соревнованиях по легкой атлетике, шахматам и настольному теннису рязанские спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата завоевали 15 медалей, а сасовская спортсменка Мария Богачева показала в толкании ядра (неофициально) лучший результат сезона в мире.

Встречу со спортсменами-паралимпийцами министр молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова провела за чашкой чая, в конференц-зале ДЮСШ Центрального спортивного комплекса. Пока закипал самовар, министр вручила благодарности регионального минспорта людям, которые уже давно доказали и еще раз подтвердили, что для сильных духом никаких преград нет.

Сегодня они – гордость российского спорта. Рязанский школьник Илья Липилин стал чемпионом мира по шахматам. Прошлогоднее «серебро» парня не устроило, пришлось проявить характер во время подготовки к чемпионату, и мечта стала реальностью. Бронзовым призером чемпионата России по настольному теннису стал Алексей Лисовой. На чемпионате России по легкой атлетике в Смоленске рязанцы завоевали 13 медалей: 2 золотые, 2 серебряные и 9 бронзовых наград. Отлились Мария Богачева, Александр Спицын, Андрей Сачков, Василий Корепанов, Дмитрий Чиняев, Татьяна Дунаева, Полина Иващенко и Михаил Селиванов. Несмотря на то, что российские параолимпийцы лишены возможности участвовать в международных соревнованиях, внутри страны они показывают очень высокие результаты.

– Я на чемпионате России установила рекорд Европы по метанию копья, а по метанию ядра это мой самый высокий результат за все годы, показанный в начале сезона, и он на сегодняшний день является лучшим в мире, – говорит Мария Богачева. – Вообще здорово, что руководство рязанского минспорта командирует нас на самые различные соревнования, потому что есть регионы, которые направляют спортсменов только на крупные старты, а мы имеем возможность таким образом набираться соревновательного опыта.

– Мы понимаем, что спортсменам без соревновательной практики невозможно добиться высоких результатов, – говорит министр молодежной политики, физической культуры и спорта Татьяна Пыжонкова. – Соревноваться необходимо, тем более сейчас, когда страна лишена возможности участвовать в международных соревнованиях. В Рязанской области паралимпийский спорт набирает все большие обороты. Мы будем продолжать поддерживать паралимпийское движение, И для спортсменов, и для региона, и для государства в целом это очень важно.

Кроме благодарностей министерства молодежной политики, физической культуры и спорта, Татьяна Пыжонкова вручила Андрею Лисовому и Андрею Сачкову удостоверения мастеров спорта России. Глава регионального ведомства отметила, что спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата является одним из базовых видов спорта в Рязанской области и имеет несомненные перспективы развития на территории региона.

После награждения спортсмены продолжили общение с министром Татьяной Пыжонковой за чашкой чая и подняли проблемы, которые их сегодня волнуют. Это и отсутствие пандусов в учебном корпусе РГУ имени С.А. Есенина на улице Полонского, и желание пройти обучение в автошколе, чтобы получить права, а возможности такой в рязанском регионе пока нет, хотя тульские автошколы такую возможность предоставляют. Главная проблема, о которой немало говорили, – допустят ли российских паралимпийцев до участия в международных соревнованиях. Мария Богачева сообщила, что рассмотрение этого вопроса возможно на заседании Международного паралимпийского комитета, которое состоится в сентябре текущего года.