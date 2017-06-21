Вести районов

ПИТЕЛИНО. Глава райадминистрации А.Н. Поротиков вручил молодой семье Родькиных свидетельство о праве на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий. Документ выдан в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Рязанской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на 2015–2020 годы» и муниципальной программы Пителинского муниципального района «Обеспечение жильем молодых семей на 2017–2020 годы». За последние годы такие документы получили уже 11 семей, проживающих в районе.

ШАЦК – КАСИМОВ. Наращивает производство яиц птицефабрика ООО «Родник» Шацкого района, на которой сегодня насчитывается 59 тысяч кур-несушек. С начала года от них получено 8790 тысяч яиц. Положительная динамика по экономическим показателям складывается и в ООО КФХ «Касимовская ферма». В хозяйстве за 5 месяцев этого года произведено 379 тысяч яиц при численности кур-несушек в 12 тысяч голов.

РЫБНОЕ. Военный комиссариат Рыбновского района за достигнутые показатели в боевой и мобилизационной подготовке по итогам зимнего периода обучения 2017 года награжден Почетной грамотой и переходящим Кубком за I место среди 15 военных комиссариатов муниципальных образований области. Эта победа достигнута впервые. Раньше Рыбновский военный комиссариат становился призером, занимая II и III места.

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Компания «Жито» закупила полтора десятка коров герефордской мясной породы в Калужской области и разместила их на ферме в Старолетове. Эта покупка связана с расширением ассортимента мясной продукции, которую намерена выпускать компания «Жито».

СОКОЛОВКА. Начинающий фермер Вячеслав Косоногов по линии министерства сельского хозяйства и продовольствия области получил грант в размере полутора миллионов рублей. Деньги пойдут на дальнейшее развитие его хозяйства, основу которого составляет овцеводство. Сейчас Вячеслав держит около двух сотен овец – помесь романовской породы и мериносов. Деньги по бизнес-проекту фермер потратит на реконструкцию животноводческого помещения.

ШИЛОВО. На берегу затона Бокино состоялась спартакиада медицинских работников Шиловского, Путятинского и Чучковского районов. Более 100 любителей активного отдыха приняли участие в состязаниях. Гиревой спорт, арм-спорт, волейбольный турнир, выполнение нормативов ГТО и городошные площадки – отличная возможностью провести выходные с пользой для здоровья. А работа волонтерского корпуса шиловской организации «Истоки», которые организовали и провели игровую программу, не дала заскучать детям участников спартакиады.