17:02 МСК
Среда
21 / 06 / 2017
Выпуск № 112 (5399)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 21 июня 2017 года
82

Вести районов

00:01 / Вести районов

ПИТЕЛИНО. Глава райадминистрации А.Н. Поротиков вручил молодой семье Родькиных свидетельство о праве на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий. Документ выдан в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Рязанской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на 2015–2020 годы» и муниципальной программы Пителинского муниципального района «Обеспечение жильем молодых семей на 2017–2020 годы». За последние годы такие документы получили уже 11 семей, проживающих в районе.

ШАЦК – КАСИМОВ. Наращивает производство яиц птицефабрика ООО «Родник» Шацкого района, на которой сегодня насчитывается 59 тысяч кур-несушек. С начала года от них получено 8790 тысяч яиц. Положительная динамика по экономическим показателям складывается и в ООО КФХ «Касимовская ферма». В хозяйстве за 5 месяцев этого года произведено 379 тысяч яиц при численности кур-несушек в 12 тысяч голов.

РЫБНОЕ. Военный комиссариат Рыбновского района за достигнутые показатели в боевой и мобилизационной подготовке по итогам зимнего периода обучения 2017 года награжден Почетной грамотой и переходящим Кубком за I место среди 15 военных комиссариатов муниципальных образований области. Эта победа достигнута впервые. Раньше Рыбновский военный комиссариат становился призером, занимая II и III места.

***

Компания «Жито» закупила полтора десятка коров герефордской мясной породы в Калужской области и разместила их на ферме в Старолетове. Эта покупка связана с расширением ассортимента мясной продукции, которую намерена выпускать компания «Жито».

СОКОЛОВКА. Начинающий фермер Вячеслав Косоногов по линии министерства сельского хозяйства и продовольствия области получил грант в размере полутора миллионов рублей. Деньги пойдут на дальнейшее развитие его хозяйства, основу которого составляет овцеводство. Сейчас Вячеслав держит около двух сотен овец – помесь романовской породы и мериносов. Деньги по бизнес-проекту фермер потратит на реконструкцию животноводческого помещения.

ШИЛОВО. На берегу затона Бокино состоялась спартакиада медицинских работников Шиловского, Путятинского и Чучковского районов. Более 100 любителей активного отдыха приняли участие в состязаниях. Гиревой спорт, арм-спорт, волейбольный турнир, выполнение нормативов ГТО и городошные площадки – отличная возможностью провести выходные с пользой для здоровья. А работа волонтерского корпуса шиловской организации «Истоки», которые организовали и провели игровую программу, не дала заскучать детям участников спартакиады.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 112 (5399) от 21 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Награды за интеллект
В региональном правительстве вручены премии Рязанской области имени академика В.Ф. Уткина за 2016 год и награды международного салона «Архимед-2017»
Юрий Евстифеев
Откровенно о насущном
Проблема несанкционированных свалок и вопросы дорожного ремонта – в центре внимания врио губернатора Николая Любимова
Людмила Иванова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Из официальных источников
Бюджет: изменения со знаком «плюс»
На заседании правительства области распределены субсидии на увеличение зар­плат сотрудникам ряда бюджетных учреждений
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Использовать ресурсы эффективно
Глава региона Николай Любимов в ходе рабочей поездки в Рязанский район провел совещание с руководителями сельскохозяйственных предприятий региона
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Николай Любимов: «Чтобы люди жили и работали в сельской местности, для них нужно создавать максимально комфортные условия»
По материалам официального сайта Правительства области
Здоровье
Для удобства пациентов
Проект «Бережливая поликлиника» реализуется в двух медорганизациях области
По материалам официального сайта Правительства области
Спорт
Сильные духом
В Рязани чествовали паралимпийцев – победителей и призеров всероссийских и международных соревнований
Вячеслав Астафьев
Общество
В деревню – с видом на жительство
В Старожиловском районе стартовал проект по профориентации сельской молодежи
Валентина Севостьянова
Память
Свидетели грозной поры
Вышла книга «Опаленные войной» – воспоминания рязанцев – детей войны
Татьяна Банникова
Авторская колонка
Лица необщим выраженьем
Михаил Скрипников
Культура
Из Константинова – в Берлин
Выставка из фондов Рязанского государственного музея-заповедника С.А. Есенина открылась в Германии
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Глиняный ключик
В гончарной мастерской комплексного центра социального обслуживания населения «Семья» находят путь к сердцу любого ребенка
Анна Добролежа
Культура
Линии креста
Татьяна Клемешева
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Экология
Не оставлять нарушителям шансов
Активисты Общероссийского народного фронта считают необходимым усилить контроль в лесах
Лада Петрова
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы