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Выпуск № 112 (5399)
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Главная страница / Рязанские новости / 21 июня 2017 года
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Откровенно о насущном

00:01 / Общество
Проблема несанкционированных свалок и вопросы дорожного ремонта – в центре внимания врио губернатора Николая Любимова

Глава региона встретился с координаторами и активистами приоритетных проектов ОНФ. Встреча прошла в региональном исполкоме Общероссийского народного фронта и была посвящена промежуточным итогам работы по двум проектам – «Генеральная уборка» и «Дорожная инспекции ОНФ/Карта убитых дорог». Общественники выявляют несанкционированные свалки и убитые дороги с помощью неравнодушных граждан, которые наносят эти объекты на специальные карты. Кроме того, активисты сами подробно инспектируют наиболее проблемные точки на карте. Для принятия мер они направляют запросы региональным и местным властям, в надзорные органы.

Результаты такой работы не заставляют себя долго ждать. Например, недавно активисты ОНФ добились организованного вывоза мусора в селе Плахино Захаровского района (и это только один из множества подобных примеров), весной в региональный план дорожного ремонта были включены десятки проблемных дорожных участков, отмеченных на интерактивной карте ОНФ.

По мнению главы региона Николая Любимова, работа ОНФ в части обнаружения несанкционированных свалок, «убитых» дорог чрезвычайно важна. Проконтролировать качество ремонта абсолютно всех дорог органам власти и надзору сложно, и здесь помощь общественников, как сказал Николай Любимов, неоценима. Что касается несанкционированных свалок, то их, по мнению врио губернатора, нужно не просто убирать, но и не допускать, чтобы не возникали новые. И это забота, в первую очередь, муниципальной власти. Для этого необходимо создавать условия, чтобы люди имели возможность избавляться от мусора цивилизованным способом, работать с владельцами частных домов по поводу заключения договоров на вывоз мусора.

– Рад, что у нас сложилось такое взаимодействие. Вашу деятельность я воспринимаю как помощь, – сказал, обращаясь к координаторам и активистам приоритетных проектов ОНФ, Николай Любимов.

По окончании встречи, отвечая на вопросы журналистов, врио губернатора подчеркнул, что такое понятие, как «экологичность», планируется внести в список критериев, по которым будет оцениваться эффективность глав муниципалитетов региона. Имеется в виду здесь, в первую очередь, работа руководства городов и районов по ликвидации несанкционированных свалок, борьба с возникновением новых очагов складирования мусора.

Для решения «мусорной» проблемы на уровне региона сейчас разрабатывается территориальная схема обращения с отходами, сообщил Николай Любимов. В ней будут указаны все точки, где будет собираться, сортироваться и складироваться мусор.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 112 (5399) от 21 июня 2017 года
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