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Главная страница / Рязанские новости / 22 июня 2017 года
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Рязанские коммерческие перевозчики стали более дисциплинированными

09:00 / Актуально
По сравнению с январем текущего года в мае количество нарушений правил дорожного движения со стороны водителей коммерческого пассажирского транспорта в Рязани снизилось почти на 80 процентов

Такой показатель был приведен на совещании с руководителями автотранспортных предприятий, которое состоялось в городском управлении транспорта. В работе приняли участие представители регионального УГИБДД УМВД России, Управления государственного автодорожного надзора и минтранса области.

Так, за май в Рязани было зафиксировано 234 нарушения правил дорожного движения, январский показатель – 421 нарушение. Такая динамика, по оценке участников совещания, является следствием межведомственной профилактической работы. Высокую оценку получили также мероприятия по снижению и предупреждению аварийности на коммерческом пассажирском транспорте со стороны непосредственно руководителей предприятий-перевозчиков.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 июня 2017 года
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