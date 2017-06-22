Рязанские коммерческие перевозчики стали более дисциплинированными

По сравнению с январем текущего года в мае количество нарушений правил дорожного движения со стороны водителей коммерческого пассажирского транспорта в Рязани снизилось почти на 80 процентов

Такой показатель был приведен на совещании с руководителями автотранспортных предприятий, которое состоялось в городском управлении транспорта. В работе приняли участие представители регионального УГИБДД УМВД России, Управления государственного автодорожного надзора и минтранса области.

Так, за май в Рязани было зафиксировано 234 нарушения правил дорожного движения, январский показатель – 421 нарушение. Такая динамика, по оценке участников совещания, является следствием межведомственной профилактической работы. Высокую оценку получили также мероприятия по снижению и предупреждению аварийности на коммерческом пассажирском транспорте со стороны непосредственно руководителей предприятий-перевозчиков.

Источник: сайт администрации Рязани