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Главная страница / Рязанские новости / 22 июня 2017 года
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В Рязани очистили два городских пруда

09:05 / Экология
В Рязани очистили два городских пруда

Работы по биологической очистке прудов, расположенных в Новопавловской роще и в поселке Недостоево на улице Школьной, были организованы управлением благоустройства города совместно с ООО «РСЭ-трейдинг-Микрозим» и приурочены к Году экологии в Российской Федерации. Для восстановления экологического баланса этих водоемов был использован препарат «Микрозим» Понд-Трит».

По данным управления, под воздействием биопрепарата «Микрозим» Понд-Трит» вода и донные отложения очищаются от органики, взвешенных веществ, азота, фосфора, также восстанавливается кислородный режим, понижается уровень донных отложений, в дальнейшем вода самоочищается от вредных микроорганизмов. Препарат также борется с сине-зелеными водорослями, тиной, ряской.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 июня 2017 года
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