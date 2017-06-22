В Рязани очистили два городских пруда

Работы по биологической очистке прудов, расположенных в Новопавловской роще и в поселке Недостоево на улице Школьной, были организованы управлением благоустройства города совместно с ООО «РСЭ-трейдинг-Микрозим» и приурочены к Году экологии в Российской Федерации. Для восстановления экологического баланса этих водоемов был использован препарат «Микрозим» Понд-Трит».

По данным управления, под воздействием биопрепарата «Микрозим» Понд-Трит» вода и донные отложения очищаются от органики, взвешенных веществ, азота, фосфора, также восстанавливается кислородный режим, понижается уровень донных отложений, в дальнейшем вода самоочищается от вредных микроорганизмов. Препарат также борется с сине-зелеными водорослями, тиной, ряской.

Источник: сайт администрации Рязани