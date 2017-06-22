Рязанские агропредприятия могут стать участниками автопробега «Дорога молоку!»

VI Автопробег «Дорогу молоку!» состоится с 7 по 10 августа на территории Новосибирской области, Республики Алтай, Алтайского края

Организатором этого ежегодного всероссийского движения участников молочного рынка традиционно является информационное агентство The Dairy News. Автопробег нацелен на популяризацию молока и молочных продуктов, поддержку производителей и переработчиков молока и обмен опытом среди участников рынка. В программе Автопробега планируется посещение ведущих перерабатывающих предприятий и животноводческих хозяйств вышеуказанных областей. Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Глава Рязанского региона Николай Любимов: «Мы будем добиваться инвестиций в создание хранилищ и перерабатывающих производств»

Рязанские аграрии за «круглым столом» говорили о комплексном развитии села

В Рязанской области увеличивается продуктивность дойного стада