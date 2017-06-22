Рязанские агропредприятия могут стать участниками автопробега «Дорога молоку!»
VI Автопробег «Дорогу молоку!» состоится с 7 по 10 августа на территории Новосибирской области, Республики Алтай, Алтайского края
Организатором этого ежегодного всероссийского движения участников молочного рынка традиционно является информационное агентство The Dairy News.
Автопробег нацелен на популяризацию молока и молочных продуктов, поддержку производителей и переработчиков молока и обмен опытом среди участников рынка.
В программе Автопробега планируется посещение ведущих перерабатывающих предприятий и животноводческих хозяйств вышеуказанных областей.
Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
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