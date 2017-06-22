В Рязанской области четыре многодетные семьи получили свидетельства на приобретение жилья

Торжественная церемония вручения документов состоялась по месту жительства семей – в Клепиковском районе

19 июня глава администрации Клепиковского района Николай Крейтин вручил четырем многодетным молодым семьям свидетельство на право получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей».

«Я думаю, эти денежные выплаты решат ваши материально-жилищные проблемы и станут важной поддержкой для ваших семей», – сказал Николай Крейтин, поздравляя обладателей сертификатов.

Для семей Левковых, Степновых, Басовых и Мисюра этот день действительно стал настоящим праздником. Все они не один год стояли на очереди по данной программе и с нетерпением ждали получения сертификатов.

Три семьи уже определились с приобретением жилья: все они решили остаться в родном районе.

Источник: сайт министерства молодежной политики, физкультуры и спорта Рязанской области