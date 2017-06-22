Жительница Рязанской области накопила штрафов на сумму 120 тысяч рублей

Как сообщает сайт УФССП России по области, в Пронском районном отделе судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании с жительницы района задолженности по 45 административным штрафам, вынесенным за нарушения правил дорожного движения. Общая сумма штрафов составила 120 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель установил, что должница является собственницей нескольких транспортных средств. Приставы безуспешно пытались побудить женщину оплатить штрафы, но не добились успеха. Тогда ей было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении транспортных средств. Когда должница обратилась в органы ГИБДД, чтобы снять автомобиль с учета для дальнейшей его продажи, женщина получила отказ. После этого автоледи отправилась в отдел к судебному приставу и на месте оплатила задолженность по исполнительному производству.