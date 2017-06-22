В сельхозорганизациях Рязанской области растет зарплата

За январь-апрель этого года среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных организациях области увеличилась на 12 процентов к соответствующему периоду 2016 года и составила 23624 рубля

При этом заработная плата в целом по экономике области выросла на 7,8 процента.

Высокая заработная плата в реальном секторе экономики напрямую связана с производительностью труда, отмечают в региональном минсельхозе. В апреле начались весенне-полевые работы, что в свою очередь отразилось на заработной плате в целом.

Среднемесячная заработная плата работников растениеводства выросла на 12,5 процента и составила 19234 рубля. А в крупных сельхозпредприятиях среднемесячная заработная плата механизаторов превышает среднеобластной уровень в целом по экономике.

Так, например, зарплата механизаторов в АО «Рассвет» Рязанского района составила 43,4 тыс. руб., в ООО «им Алексашина» Захаровского района - 38,2 тыс. руб., в ООО «Простор» Захаровского района - 37,5 тыс. руб., а в ООО «ЭКО-ФЕРМА» Михайловского района, ООО «Малинищи» Пронского района, ООО «Вакинское Агро» Рыбновского района, ЗАО «Павловское» и СПК «Вышгородский» Рязанского района, СПК «Красный маяк» Спасского района, Колхозе (СПК) им. Ленина Старожиловского района, СПК «Богородицкий» Ухоловского района зарплата превысила 30 тыс. рублей.