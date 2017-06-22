Рязанские лесничие борются с мусором

Сотрудники Солотчинского лесничества ликвидировали более 120 кубометров несанкционированных свалок. Уборка территории лесного фонда, прилегающей к автодороге Рязань – Агро-Пустынь, будет проводиться в течение трех дней. В борьбе с захламленностью принимают участие 60 человек. На сегодняшний день уже убрана территория площадью 20 гектаров. Необходимую технику для вывоза мусора предоставила строительная компания.

По словам начальника Солотчинского лесничества Александра Скопцова, при выборе участков для работы предпочтение отдавали часто посещаемым уголкам природы и несанкционированным свалкам, вызывающим обеспокоенность местного населения. Подобные мероприятия будут проводиться еженедельно в течение всего лета.