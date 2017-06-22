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Главная страница / Рязанские новости / 22 июня 2017 года
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Рязанские лесничие борются с мусором

11:01 / Экология
Рязанские лесничие борются с мусором

Сотрудники Солотчинского лесничества ликвидировали более 120 кубометров несанкционированных свалок. Уборка территории лесного фонда, прилегающей к автодороге Рязань – Агро-Пустынь, будет проводиться в течение трех дней. В борьбе с захламленностью принимают участие 60 человек. На сегодняшний день уже убрана территория площадью 20 гектаров. Необходимую технику для вывоза мусора предоставила строительная компания.

По словам начальника Солотчинского лесничества Александра Скопцова, при выборе участков для работы предпочтение отдавали часто посещаемым уголкам природы и несанкционированным свалкам, вызывающим обеспокоенность местного населения. Подобные мероприятия будут проводиться еженедельно в течение всего лета.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 июня 2017 года
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