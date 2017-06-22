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Главная страница / Рязанские новости / 22 июня 2017 года
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Выпускники рязанских школ сдали ЕГЭ по обществознанию, биологии и английскому языку лучше, чем их сверстники в прошлом году

11:03 / Актуально

В регионе завершились выпускные экзамены для девятиклассников и учащихся одиннадцатых классов, проходившие в течение основного периода государственной итоговой аттестации. Все экзамены прошли в штатном режиме, информирует сайт регионального правительства со ссылкой на министерство образования области.

В настоящее время известны результаты ЕГЭ по географии, информатике и ИКТ, базовой и профильной математике, обществознанию, физике, литературе. Полученные выпускниками баллы соответствуют общероссийским показателям. По предварительной информации, по сравнению с 2016 годом улучшились показатели по таким предметам, как обществознание, биология, английский язык.

Несколько рязанских одиннадцатиклассников добились наивысших результатов. Так, 100 баллов за ЕГЭ по математике профильного уровня набрал выпускник школа № 34 г. Рязани, по обществознанию и литературе – выпускница Пустотинской средней школы Кораблинского района, по литературе – выпускница школы № 43 г. Рязани.

Сейчас, в резервные дни, которые продлятся по 1 июля, испытания проходят выпускники, у которых совпало время нескольких экзаменов в основной период сдачи, выпускники, не явившиеся на ЕГЭ по уважительной причине, а также получившие неудовлетворительные результаты.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 июня 2017 года
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