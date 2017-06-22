04:39 МСК
Четверг
22 / 06 / 2017
Выпуск № 113 (5400)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 22 июня 2017 года
125

В Рязанской области пройдет этап Чемпионата России по пляжному волейболу

11:12 / Спорт

Как сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта, с 22 по 25 июня в поселке Сынтул Касимовского района пройдет этап Чемпионата России по пляжному волейболу 2017 года. Соревнования проводятся в Сынтуле с 2015 года на спортивной базе «Динамо» им. Н.Н. Родионова».

В этом году в состязаниях примут участие около 130 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Нижнего Новгорода, Обнинска Калужской области, Гуся-Хрустального Владимирской области, Самары, Рязани, Московской, Рязанской, Тульской областей, Республики Мордовия.

Рязанскую область будут представлять 2 мужские и 2 женские пары.

Финальные соревнования Чемпионата пройдут в Сочи с 29 августа по 3 сентября этого года.

Программа турнира

22 июня

9.00 – 14.00 – квалификационные игры

14.00 – торжественное открытие соревнований

15.00 – 20.00 – игры основной сетки

23 июня

10.00 – 20.00 – игры основной сетки

24 июня

10.00 – 20.00 – игры основной сетки

25 июня

10.00 – 18.00 – финальные игры

18.00 – награждение, торжественное закрытие соревнований

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанский спортсмен вошёл в состав сборной команды России по спортивной борьбе

Сильные духом

Спортивный курьер

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:10
В Рязани благоустраивают один из скверов
17:05
Официальные пляжи Рязани соответствуют санитарным нормам
16:55
Рязанский зритель увидит «Семейство Шроффенштейн»
16:39
В Спасском районе Рязанской области медицинскую помощь жителям окажут «Выездные бригады»
16:37
В Рязанской области ищут очевидцев ДТП
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы