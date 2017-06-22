В Рязанской области пройдет этап Чемпионата России по пляжному волейболу

Как сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта, с 22 по 25 июня в поселке Сынтул Касимовского района пройдет этап Чемпионата России по пляжному волейболу 2017 года. Соревнования проводятся в Сынтуле с 2015 года на спортивной базе «Динамо» им. Н.Н. Родионова».

В этом году в состязаниях примут участие около 130 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Нижнего Новгорода, Обнинска Калужской области, Гуся-Хрустального Владимирской области, Самары, Рязани, Московской, Рязанской, Тульской областей, Республики Мордовия.

Рязанскую область будут представлять 2 мужские и 2 женские пары.

Финальные соревнования Чемпионата пройдут в Сочи с 29 августа по 3 сентября этого года.

Программа турнира

22 июня

9.00 – 14.00 – квалификационные игры

14.00 – торжественное открытие соревнований

15.00 – 20.00 – игры основной сетки

23 июня

10.00 – 20.00 – игры основной сетки

24 июня

10.00 – 20.00 – игры основной сетки

25 июня

10.00 – 18.00 – финальные игры

18.00 – награждение, торжественное закрытие соревнований