Рязанскую область на первом заседании нового состава Общественной палаты представляла Ольга Воронова

Новым руководителем федеральной палаты стал главный редактор журнала «Эксперт», ведущий программы «Воскресное время» на Первом канале Валерий Фадеев.

Вчера с членами Общественной палаты РФ нового созыва встретился Президент России Владимир Путин. Он позитивно оценил деятельность Общественной палаты Российской Федерации, отметил, что она сумела занять свою продуктивную нишу в общественно-государственном устройстве нашей страны как важный инструмент социального диалога и общественного контроля за деятельностью органов власти, ответил на вопросы членов Общественной палаты. Президент РФ поддержал деятельность общественных организаций, в том числе в сфере международного сотрудничества, сказал о том, что в условиях попыток политической изоляции нашей страны народная дипломатия может решать многие вопросы более успешно, чем официальные структуры. Высказался в поддержку деятельности социально ориентированных НКО и волонтерских организаций в регионах, включая муниципальный уровень.

О подробностях первых дней работы нового созыва Общественной палаты Российской Федерации читайте в интервью с О.Е. Вороновой в завтрашнем номере «Рязанских ведомостей»