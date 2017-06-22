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Главная страница / Рязанские новости / 22 июня 2017 года
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Рязанскую область на первом заседании нового состава Общественной палаты представляла Ольга Воронова

11:17 / Общество

Новым руководителем федеральной палаты стал главный редактор журнала «Эксперт», ведущий программы «Воскресное время» на Первом канале Валерий Фадеев.

Вчера с членами Общественной палаты РФ нового созыва встретился Президент России Владимир Путин. Он позитивно оценил деятельность Общественной палаты Российской Федерации, отметил, что она сумела занять свою продуктивную нишу в общественно-государственном устройстве нашей страны как важный инструмент социального диалога и общественного контроля за деятельностью органов власти, ответил на вопросы членов Общественной палаты. Президент РФ поддержал деятельность общественных организаций, в том числе в сфере международного сотрудничества, сказал о том, что в условиях попыток политической изоляции нашей страны народная дипломатия может решать многие вопросы более успешно, чем официальные структуры. Высказался в поддержку деятельности социально ориентированных НКО и волонтерских организаций в регионах, включая муниципальный уровень.

О подробностях первых дней работы нового созыва Общественной палаты Российской Федерации читайте в интервью с О.Е. Вороновой в завтрашнем номере «Рязанских ведомостей»

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 июня 2017 года
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