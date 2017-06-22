В ДТП в Рязани пострадал грудной ребенок

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло вчера примерно в 12.40 в областном центре на улице Михайловское шоссе у дома 77. Здесь столкнулись три автомобиля.

По предварительной информации водитель «Жигулей» 15-ой модели не справился с управлением своего авто и выехал на полосу встречного движения, где «Жигули» столкнулись с автомобилями «Хендай» и «Опель». В результате происшествия водителю отечественной легковушки и мужчине, управлявшему автомобилем «Хендай» потребовалась медицинская помощь. С травмами в медицинское учреждение также доставили пассажиров автомобиля «Хендай» – женщину с 10-месячным ребенком. В момент ДТП они находились на переднем пассажирском сидении, при этом девочка не была пристегнута и сидела на коленях у матери.