04:37 МСК
Четверг
22 / 06 / 2017
Выпуск № 113 (5400)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 22 июня 2017 года
199

В ДТП в Рязани пострадал грудной ребенок

11:41 / Происшествия

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло вчера примерно в 12.40 в областном центре на улице Михайловское шоссе у дома 77. Здесь столкнулись три автомобиля.

По предварительной информации водитель «Жигулей» 15-ой модели не справился с управлением своего авто и выехал на полосу встречного движения, где «Жигули» столкнулись с автомобилями «Хендай» и «Опель». В результате происшествия водителю отечественной легковушки и мужчине, управлявшему автомобилем «Хендай» потребовалась медицинская помощь. С травмами в медицинское учреждение также доставили пассажиров автомобиля «Хендай» – женщину с 10-месячным ребенком. В момент ДТП они находились на переднем пассажирском сидении, при этом девочка не была пристегнута и сидела на коленях у матери.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Полиция сообщила подробности аварии, произошедшей ночью в Рязанской области

Ночью в рязанской многоэтажке произошел пожар

Ночью в Рязанской области легковушка вылетела в кювет и загорелась

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:10
В Рязани благоустраивают один из скверов
17:05
Официальные пляжи Рязани соответствуют санитарным нормам
16:55
Рязанский зритель увидит «Семейство Шроффенштейн»
16:39
В Спасском районе Рязанской области медицинскую помощь жителям окажут «Выездные бригады»
16:37
В Рязанской области ищут очевидцев ДТП
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы