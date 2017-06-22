Штраф до 500 тысяч рублей грозит жителю Рязанской области за незаконную вырубку леса

Как сообщает сайт УМВД России по области, полицейские получили информацию, что житель села Савватьма Ермишинского района может быть причастен к незаконной рубке леса. Стражи правопорядка решили понаблюдать за мужчиной. Когда он в очередной раз направился в лес, срубил деревья и погрузил их на трактор, к нему подошли полицейские и попросили предъявить разрешение на заготовку древесины. Выяснилось, что он незаконно заготовил 5,21 кубометра сосны, а документов на вырубку деревьев у него нет. Трактор и бензопилу изъяли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений).