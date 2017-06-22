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Главная страница / Рязанские новости / 22 июня 2017 года
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Штраф до 500 тысяч рублей грозит жителю Рязанской области за незаконную вырубку леса

12:07 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, полицейские получили информацию, что житель села Савватьма Ермишинского района может быть причастен к незаконной рубке леса. Стражи правопорядка решили понаблюдать за мужчиной. Когда он в очередной раз направился в лес, срубил деревья и погрузил их на трактор, к нему подошли полицейские и попросили предъявить разрешение на заготовку древесины. Выяснилось, что он незаконно заготовил 5,21 кубометра сосны, а документов на вырубку деревьев у него нет. Трактор и бензопилу изъяли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений).

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 июня 2017 года
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