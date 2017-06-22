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Главная страница / Рязанские новости / 22 июня 2017 года
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Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов побывал на Скопинском фармацевтическом заводе

12:28 / Власть
Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов побывал на Скопинском фармацевтическом заводе

Предприятие существует с 1998 года, а с 2014 года новый владелец завода, ПАО «Фармимэкс», начал модернизацию производства. В 2016 году в ООО «Скопинфарм» реализован инвестиционный проект по модернизации корпуса производства твердых лекарственных форм. На новом производстве возможно изготовление в две смены более 1,2 млрд таблеток.

Сегодня глава региона Николай Любимов осмотрел лабораторию и другие помещения предприятия. Врио губернатора, в частности, показали оборудование для определения мельчайших примесей в воде для инъекций. Глава региона обсудил текущие вопросы производства с президентом ПАО «Фармимэкс» Алексеем Апазовым и его коллегами.

ООО «Скопинфарм» использует итальянское, американское и немецкое оборудование. В дальнейшнем планируется запустить линию по производству капсул и таблеток для лечения опухолей и заболеваний желудочно-кишечного тракта. Кроме того, предполагается построить завод полного цикла по производству препаратов из плазмы крови человека. Сроки реализации инвестиционного проекта – 2018 - 2022 годы, планируемые вложения – 6 млрд рублей.

Фото Татьяны Клемешевой и Александра Королева

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 июня 2017 года
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